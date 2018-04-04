影／國五塞成停車場 賀陳旦視察也成苦主

2018-04-04 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ╱即時報導



清明連假第一天，宜蘭的車況從國道5號的新北坪林一路塞到宜蘭蘇花改的蘇澳到東澳，不只用路人怨聲載道，連視察交通狀況的交通部長賀陳旦一行人車也「入列」成苦主，行程因此延遲不少。不過在地人宜蘭縣代理縣長陳金德車隊就很聰明，提前改道走北宜公路，未受塞車影響。

賀陳旦今天原定10點抵達宜蘭蘇澳的四工處交控中心視察蘇花改車流狀況，沒想到卻到接近12點半才抵達，原來上午正是國道5號車流高峰，一行人車被塞在車陣中、進退不得。

賀陳旦抵達交控中心受訪時略顯疲憊表示，今天國道車量比預期還多，一方面是清明連假親子活動，假期長所以安排的活動更多，除此之外，可能也是因氣象預報說前3天天氣較好，提前出遊了。

「早上這個突發性大的車流，已經和緩，下午就會交通順暢。」賀陳旦表示，分流基本上還是有達到效果，他解釋，如果從國道5號下來，跟在蘇澳地區的道路加乘的話，「應該會是我們隧道的兩倍車流量」，所以如果沒有分流緩衝的話，一口氣一次灌充下來，那是很難消化的，現在有這些車流安排，至少是到蘇澳市區會不受影響，往隧道這邊來的，也會逐漸消化，雖然會花一點時間，但也達到整體車流管理的目的。

他坦言自己也受影響，原本到宜蘭要1個半鐘頭，現在花大概2個鐘頭又20分鐘。媒體問及他對車流狀況的感想，他表示，一定有改進的地方，大家還沒有習慣用替代道路，未來會多加宣導。