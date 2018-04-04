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連假首日國道大塞 車流大事故多

2018-04-04 14:29中央社 台北4日電

今天是清明連假第一天，國道五號往宜蘭方向，上午從南港開始就湧現大量車潮，許多路段...
今天是清明連假第一天，國道五號往宜蘭方向，上午從南港開始就湧現大量車潮，許多路段甚至出現了「時速不到20公里」的紫色標誌，反而北上往台北相當順暢。 聯合報記者胡經周／攝影
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今天是清明連假第一天，國道一早就出現壅塞，主要在北部南下路段，根據交通部高速公路局提供的資料，除了車流量大外，上午也出現6起追撞事故，造成回堵。

根據高公局提供的資料，上午7時20分，國道1南向76公里中線2小車追撞，回堵7公里；上午8時5分，國道3南向65.5公里中線2小車追撞，回堵17公里。

上午8時15分，國道5南向30.5公里內側1大客車1自小客擦撞，回堵2公里；上午9時40分，國道5南向14.8公里內側2自小客車追撞，回堵1公里；上午9時44分，國道3南向107.7公里路肩3小車追撞，回堵7公里；上午9時59分，國道1北向16.4公里外線2小車追撞，回堵9公里。

高公局統計，今天凌晨0時至5時國道免收費時段，車流量為平日3.1倍。今天國道全天車流量約122百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.4倍。

高公局觀測，清晨5時起，國道湧入大量車流，清晨5時30分啟動國道1、國道3南向實施精進匝道儀控，因7時高乘載管制前有大量車流湧入國道，西部國道南下路段多處嚴重壅塞。

國道上午塞車路段包括：國道1楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、高架中壢轉接道-校前路與國道3樹林-龍潭、新竹系統至茄苳、沙鹿-彰化系統、烏日至霧峰、草屯至南投服務區及北上國道1三重-五堵與仁德系統-大灣。

今天高乘載管制中午12時結束，高公局下午2時路況資訊顯示，上午塞車路段還是塞，但比上午情況紓減，研判下午4時過後才會逐漸紓解。

國道5南下部分，也是從清晨5時起開始湧現大量車潮，高公局在上午5時21分，開啟石碇入口大客車專用道及南向南港系統、石碇、坪林入口匝道儀控，上午7時南港系統、石碇南向入口實施匝道高乘載管制。

國道高乘載管制塞車
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