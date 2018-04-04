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國道南下車潮湧現！高公局：下午4時逐漸紓解

2018-04-04 13:42聯合報 記者侯俐安╱即時報導

上午9時40分，國5南向14.8公里內側2自小客車追撞，回堵1公里。圖／高公局提...
上午9時40分，國5南向14.8公里內側2自小客車追撞，回堵1公里。圖／高公局提供
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今天是清明節假期第1天，清晨自5時起湧入大量車流。高公局統計，昨日全日總延車公里為107百萬車公里，為平日(87百萬車公里)之1.2倍；本日0至5時平均總延車公里為11.3百萬車公里，為平日3.7百萬車公里之3.1倍，截至下午1時，國道全線總延車公里為60.8百萬車公里，預估本日交通量為122百萬車公里。中午12時高乘載管制結束後，研判會再湧現一波南下車潮，除上午壅塞路段可能持續到下午之外，國1南下三義-台中也可能出現車多壅塞情形，預估下午4時過後才會逐漸紓解。

高公局今天5時30分啟動國1、國3南向實施精進匝道儀控，因7時高乘載管制前有大量車流湧入國道，導致西部國道南下國1楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、高架中壢轉接道-校前路與國3樹林-龍潭、新竹系統至茄苳、沙鹿-彰化系統、烏日至霧峰、草屯至南投服務區及北上國1三重-五堵與仁德系統-大灣等路段較為壅塞，其餘路段大致行車順暢。

國5南下部分也自清晨5時起開始湧現大量車潮，高公局於5時21分即開啟石碇入口大客車專用道及南向南港系統、石碇、坪林入口匝道儀控，7時南港系統、石碇南向入口匝道高乘載管制。上午南港系統-坪林路段較為壅塞，中午12時高乘載管制結束後，研判也會再湧現南下車潮，預估下午4時過後車流才會逐漸紓解。

高公局表示，將視交通狀況機動實施國5北上宜蘭至頭城開放大客車行駛路肩及主線儀控管制措施，請北返之用路人注意收聽警廣及留意資訊可變標誌訊息，並依照標誌標線規定行駛。另高公局已完成國5藍牙交通資訊推播系統第2階段建置，可主動推播國5事件訊息、旅行時間資訊及管制訊息，用路人可多加下載使用以掌握國5北上路況資訊。

另查本日7時20分，國1南向76公里中線2小車追撞，回堵7公里；8時5分，國3南向65.5公里中線2小車追撞，回堵17公里；8時15分，國5南向30.5公里內側1大客車1自小客擦撞，回堵2公里；9時40分，國5南向14.8公里內側2自小客車追撞，回堵1公里；9時44分，國3南向107.7公里路肩3小車追撞，回堵7公里；9時59分，國1北向16.4公里外線2小車追撞，回堵9公里等，影響國道車流甚鉅。

高公局呼籲用路人，為免連假在國道上塞車，請儘量利用公共運輸工具；另假期前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形；於國道行駛途中，因連假期間交通量大，壅塞在所難免，請務必小心駕駛，以免發生事故延誤行程。高公局建議用路人出門前先上網透過旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路，出門後隨時收聽警廣掌握即時路況，或請同車親友利用高公局1968網站或App查詢最新國道路況，選擇適當行車路線。

上午8時15分，國5南向30.5公里內側1大客車1自小客擦撞，回堵2公里。圖／高...
上午8時15分，國5南向30.5公里內側1大客車1自小客擦撞，回堵2公里。圖／高公局提供
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上午7時20分，國1南向76公里中線2小車追撞，回堵7公里。圖／高公局提供
上午7時20分，國1南向76公里中線2小車追撞，回堵7公里。圖／高公局提供
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國道高乘載管制車潮
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