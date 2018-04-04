國道南下車潮湧現！高公局：下午4時逐漸紓解

2018-04-04 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



上午9時40分，國5南向14.8公里內側2自小客車追撞，回堵1公里。圖／高公局提供 分享 facebook 今天是清明節假期第1天，清晨自5時起湧入大量車流。高公局統計，昨日全日總延車公里為107百萬車公里，為平日(87百萬車公里)之1.2倍；本日0至5時平均總延車公里為11.3百萬車公里，為平日3.7百萬車公里之3.1倍，截至下午1時，國道全線總延車公里為60.8百萬車公里，預估本日交通量為122百萬車公里。中午12時高乘載管制結束後，研判會再湧現一波南下車潮，除上午壅塞路段可能持續到下午之外，國1南下三義-台中也可能出現車多壅塞情形，預估下午4時過後才會逐漸紓解。

高公局今天5時30分啟動國1、國3南向實施精進匝道儀控，因7時高乘載管制前有大量車流湧入國道，導致西部國道南下國1楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、高架中壢轉接道-校前路與國3樹林-龍潭、新竹系統至茄苳、沙鹿-彰化系統、烏日至霧峰、草屯至南投服務區及北上國1三重-五堵與仁德系統-大灣等路段較為壅塞，其餘路段大致行車順暢。

國5南下部分也自清晨5時起開始湧現大量車潮，高公局於5時21分即開啟石碇入口大客車專用道及南向南港系統、石碇、坪林入口匝道儀控，7時南港系統、石碇南向入口匝道高乘載管制。上午南港系統-坪林路段較為壅塞，中午12時高乘載管制結束後，研判也會再湧現南下車潮，預估下午4時過後車流才會逐漸紓解。

高公局表示，將視交通狀況機動實施國5北上宜蘭至頭城開放大客車行駛路肩及主線儀控管制措施，請北返之用路人注意收聽警廣及留意資訊可變標誌訊息，並依照標誌標線規定行駛。另高公局已完成國5藍牙交通資訊推播系統第2階段建置，可主動推播國5事件訊息、旅行時間資訊及管制訊息，用路人可多加下載使用以掌握國5北上路況資訊。

另查本日7時20分，國1南向76公里中線2小車追撞，回堵7公里；8時5分，國3南向65.5公里中線2小車追撞，回堵17公里；8時15分，國5南向30.5公里內側1大客車1自小客擦撞，回堵2公里；9時40分，國5南向14.8公里內側2自小客車追撞，回堵1公里；9時44分，國3南向107.7公里路肩3小車追撞，回堵7公里；9時59分，國1北向16.4公里外線2小車追撞，回堵9公里等，影響國道車流甚鉅。