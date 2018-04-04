清明連假首日國道雙向車流量 今年可能創史上最高

2018-04-04 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



國道五號往宜蘭方向上午湧現大量車潮，警方也在各交流道入口實施高承載管制，希望能多少減少國道上的車流。記者胡經周／攝影 分享 facebook 今年可能創下歷年清明連假首日，國道雙向史上車流量最高。高公局預估，今天國道雙向車流量為122百萬車公里，高公局表示，從2014年有計程收費開始，清明連假首日最高峰在前年121.7百萬車公里，去年120.1百萬車公里居次。據今天統計，截至上午12時車流量為56百萬車公里，已較去年同期50萬百萬車公里多上許多，主要來自大量車潮在凌晨0至5時高乘載啟動前出發。

高公局表示，去年清明節在清明連假最後一天，清明連假首日已出遊車潮為主，但今年清明節在連假第二天，今天連假首日出遊、掃墓車潮一次出籠，才讓上午車流量攀升；下午若車流量沒有下滑，預估今天國道雙向車流量122百萬車公里將上修。

根據高公局歷年清明連假首日車流量資料，2015年至2017年都是4天連假，首日車流量分別是109.7百萬車公里、121.7百萬車公里、120.1百萬車公里。高公局表示，今天中午高乘載結束後，預估會在有一波南下車潮湧現，預估到下午3、4點才會紓解，由於國五末端蘇花改、蘇花公路車流量大，研判上午許多車輛都是要去花東的旅客，是否會有北返車潮仍會留意，一旦出現北返車潮就會啟動疏導措施，並機動實施大客車通行路肩。

高公局預估，明天清明節也會出現掃墓車潮，預估上午6時車潮就會湧現，仍是以上半天南下車潮為主，建議南下旅客可在午後再出發、避開車潮，下午則會有局部北返車流。高公局預估，明天國道雙向車流量將達到128百萬車公里，也將是今年清明連假中車流量最高的一天，比去年127百萬車公里更高，建議用路人避開車流量大的時段，若無法改時間，就改走替代道路。