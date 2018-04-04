公路總局：蘇花7-12時都會塞 建議非尖峰時段上路

2018-04-04 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



今天是清明節連續假期第一天，公路總局表示，截至上午11點前，蘇花改蘇澳至東澳南下路段較為壅塞；台61線(南下)觀音往永安漁港路段、台9線蘇花公路南下路段、台9丁線蘇花公路南下路段、台88線快速道路(高雄-潮州)萬丹交流道附近、國道3南州交流道與187乙線及台1線交叉路口路段、台1線437K+014(水底寮路口)路段、台86線與台19甲路段車多外，其餘路段交通順暢。

公路總局表示，截至上午11點前，蘇花改蘇澳至東澳南下路段較為壅塞。圖為趕在國道五號7點至12點高乘載時段之前，第一波車流已經抵達宜蘭蘇花改蘇澳端入口處。記者張芮瑜／翻攝 分享 facebook

公路總局呼籲，台9線蘇花路段於每日上午7時至12時為車多較壅塞時段，建議民眾儘量於其它非尖峰時段上路。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，共14家業者86條國道客運重點疏運路線至4月8日24時止，推出平均85折之優惠。國道客運轉乘在地客運優惠措施擴大至所有國道客運路線及臺鐵，除北巿政府轄管之巿區公車外，均提供民眾使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程(21元)或市區客運一段票免費措施，「台灣好行」32條客運路線電子票證半價優惠。

公路總局表示，昨日西部國道客運共計行駛1萬2227班次，疏運25萬3245人；國道5號客運路線共計行駛1897班次，疏運3萬7073人。公路總局針對省縣道周邊易發生壅塞之風景區路段已進行多項交通管制措施，請民眾多利用省道即時交通資訊App查詢最新路況資訊，以避開壅塞路段及時段。