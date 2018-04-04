頻出軌原因出在爛枕木？ 森鐵：已委外換新

2018-04-04 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



阿里山森林鐵路日前在短短39天內出軌4次，台鐵上月底決定停駛3個月徹底檢修，讀者今天來信爆料，近幾次出軌原因在於軌道掏空，且枕木腐爛，一直沒有改善，森鐵管理處營業組長簡信立坦承，枕木腐爛是主因，林務局已委外抽換，排除泥化，並做好軌道旁的排水系統。

讀者趁著森鐵暫停營運時，到幾次出事地點觀察，發現現場皆有開挖佈放線槽或是埋設管路。他指出，軌道旁因有布放線槽或是管線， 布放現場需要開挖，開挖完後放置線槽或是管路回填，但因回填不實所以導致路基淘空，且枕木腐爛情況嚴重，近看疑似使用合成木材。

簡信立強調，每批枕木須經過驗收，才能使用，絕無使用合成木材，但坦承現在全球趨勢是樹木越砍越年輕，難以找到成長數十年前老樹木，可是年輕木材的韌性、承受度不佳，相對使用年限也跟著縮短。

據了解，森鐵從嘉義車站到十字路車站的本線有14處以上的泥化問題；簡信立指出，森鐵屬於高山鐵路，沿線雨量多和頁岩，導致路基不穩，此次檢修發現出軌地方有道碴厚度過薄導致路基鬆軟支撐力不足，現在由林務局委外發包工程，確保行駛安全。