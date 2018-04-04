輕熟女手麻痛忍10年 醫師：繼續放任不管恐癱瘓

2018-04-04 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



光田綜合醫院復健科主任戴正忠向何小姐解說病況。圖／光田綜合醫院提供 分享 facebook 台中市35歲何小姐是名上班族，因長時間使用3C感覺手麻無力，她認為是腕隧道症候群而未就醫，僅自行上網找資料當鍵盤醫師，但忍耐了10年，症狀嚴重致右半側麻痛無力，擔憂自己是中風急到醫院，經醫師診斷為脊椎與手神經的「兩處壓迫症候群」，嚴重者恐有肌肉萎縮甚至癱瘓風險，所幸經治療後已逐漸改善。

何小姐說，從她第一次右手麻痛至今已10年時間，中途曾去坊間整脊治療過，不適感稍有緩解，但手麻症狀在日常生活仍斷斷續續發作，直到今年初麻痛症狀變嚴重，且範圍擴大右半側身體，騎機車、吹頭髮、穿衣服時右手都痛麻難受，甚至無力扣鈕釦，這才驚覺不對勁。

經就醫檢查，確診何小姐右手的「正中神經」、右肘的「尺神經」和脊椎都有問題，經超音波、電刺激及牽引和肌力訓練等復健治療獲改善，暫不需要手術。

光田綜合醫院復健科主任戴正忠指出，人體神經主要從脊椎延伸至四肢末端，若形容脊椎是高速公路，延伸至四肢的神經就像省、鄉道，而病患「兩處壓迫症候群」就是主要道路和次要道路都出了問題，即椎間盤突出合併腕隧道症候群同時發作，得分別治療，否則就像路只修一半，症狀仍會持續惡化。當復健治療無效就只能由外科醫師手術，如果患者放任讓症狀越來越嚴重將可能癱瘓。

戴正忠解釋，多數民眾在感到身體不適即就醫，像何小姐同時出現脊椎和手神經都受壓迫者不多，除了可能長期使用電腦都維持同一姿勢外，可能也比較能忍痛，她在右手腕痛麻初期，僅自行上網搜尋資料而未及時就醫，神經壓迫越來越嚴重，從外觀生理檢查已可見右手拇指魚際肌萎縮與左手稍有落差。

至於想預防麻痛發生最好的方法就是不要維持同一姿勢太久，戴正忠提醒，民眾因工作需求或滑手機維持同一姿勢時，最好每30分鐘就要起身變換其他姿勢，像是走動、伸懶腰等緩和運動，讓身體休息5至10分鐘，就能避免兩疾病上身。