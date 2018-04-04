高公局預估明後天國道南下壅塞 北上午後多處瓶頸

2018-04-04 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



今天是清明連假第一天，國道5號往宜蘭方向，上午從南港開始就湧現大量車潮，許多路段甚至出現了「時速不到20公里」的紫色標誌，反而北上往台北相當順暢。記者胡經周／攝影 分享 facebook 歷年最長清明連假第一天清晨，高速公路北部及中部路段多處紫爆，車速不到20公里。高公局預估，清明節當天及後天除了南下車流，國道北上於中午過後也會有瓶頸路段。

高公局預估明、後天上午的重要壅塞路段包括國1南下楊梅-新竹，彰化系統-埔鹽系統、國3的烏日-霧峰、草屯-名間；國5南下南港-坪林，行車時間將是平日的5倍。

下午以後，國道的中部路段南、北向預估會有多處壅塞的路段，包括國1的三義-台中、國3的三鶯-龍潭等。高公局表示，中部路段是有在地短途、出遊車潮，再加上部分返鄉的車輛，造成瓶頸。國5的宜蘭-坪林會湧現出遊回家的車潮，北上車多，行車時間將是平日的6倍。

高公局表示，今天7點開始高乘載管制，許多民眾趕在之前上路，凌晨5點就湧現車潮，加上零星追撞事故，造成車流無法消化完畢。高公局提醒，在50公里以下的短途用路人改走省縣道，可能比走國道還省時。

上午國道1號南下汐止-圓山是瓶頸，機場系統-新竹交流道一度有43公里的路段都是時速不到40公里的紅色路段，10時半塞車的路段縮短，只從中壢塞到新竹。8時8分王田路段發生小車追撞，車速一度降到不到20公里。

國3南下，樹林-龍潭、沙鹿-彰化系統時速都不到40公里；國3北上接國5，從安坑一路塞到南港。國5南下從南港-頭城也塞車。台64線可能有前往掃墓的車潮，除了中和-三重雙向塞，五股-八里一度紫爆。

高公局表示今天清晨5點半左右，國1南下就發生兩起小車追撞事故，提醒駕駛在塞車的時候，千萬要保持耐心，不要任意變換車道，否則易造成後方追撞。