北市建國高架高乘載管制 往北車多壅塞

2018-04-04 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



今天是兒童、清明節連假第一天，北市建國高架（往北）民權東路匝道出口前等8處皆配合高公局實施高乘載管制。圖／北市府提供 分享 facebook 今天是兒童、清明節連假第一天，一早國道多處區段就出現車多壅塞，北市今天中午12時前，共8處匝道／交流道配合國道高速公路局針對國道1號南下方向實施高乘載管制，管制點之一的建國高架（往北）民權東路匝道出口前也因此出現壅塞情況。

北市配合高公局高乘載管制，今早7時至12時於重慶北路交流道南下匝道口、民族東路松江路匝道口、濱江街（大佳國小）高速公路南下匝道口、建國高架（南往北建國高架、民權東路匝道出口前）、環河北路南下匝道、成功路2段交流道南下匝道口、汐五高架交流道港墘路出堤頂大道南下匝道口、汐五高架交流道舊宗路2段南下匝道口等8處，都設有管制點。

今天是兒童、清明節連假第一天，配合高公局高乘載管制，北市建國高架（往北）民權東路匝道出口前也因此出現壅塞情況。圖／北市府提供 分享 facebook 交控中心指出，受國1南下高乘載管制影響，建國高架往北、民權東路至市民大道區段，早上8時起車流逐漸增加並有壅塞情況，建議不上國道的民眾提早避開；另外，仰德大道至誠路口上山管制點前，上午9時起上山車流增加，福林路往北車道擠滿車輛。

交通警察大隊表示，交流道周邊、台北車站周邊車流與平時假日差不多，但仰德上山車流多，預計下午車流仍集中在觀光景點附近，包含陽明山、木柵動物園、兒童新樂園等，建議民眾多加利用大眾運輸前往。