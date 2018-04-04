辭公職圓夢 黃清琦出版「台灣歷史地圖」

2018-04-04 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



青刊社地圖工作室負責人黃清琦，從高中就想編寫「台灣歷史地圖」專書，他研究多年時間，甚至辭公職專心投入，終於出版完成夢想。圖／黃清琦提供 分享 facebook 青刊社地圖工作室負責人黃清琦再版「台灣歷史地圖」，這是國內首次以地圖呈現歷史變遷的地圖專書，黃清琦從高中就有此夢想，經多年努力，甚至辭去公職成立工作室，終於圓了這個夢。

黃清琦從小對空間感有天份，很多圖形看一眼就記得，國中在教室黑板上，憑記憶畫出台灣、大陸等地圖，讓人嘖嘖稱奇；他甚至發現國中歷史課本，把張騫兩次通西域的路線圖畫反了。

他大學就讀台灣大學工商管理學系，卻跑去地理系把全套地圖繪製課程修完了，研究所讀政治大學外交所，研究領域也都與地圖相關。

一般人讀歷史多從時間年代切入，國內還沒有從地理解讀歷史的地圖集；黃清琦從高中就想編寫此書，研究所時開始投入，畢業後在台南的台灣歷史博物館任職，2010年辭掉公務員成立工作室，專心投入夢想。

黃清琦舉例，先民渡過黑水溝到台灣，渡海驚險只是種感覺嗎？從地圖來看，台、澎海域間有道古閩江刷深的舊河床，海流湍急，驗證渡海過程的艱辛有科學依據。

另外鄭成功攻打荷蘭人時，先攻下普羅民遮城（赤崁樓），再包圍熱蘭遮城（安平古堡），從現在的地理概念難以想像。

他解釋，當時普羅民遮城臨台江內海，熱蘭遮城臨外海，鄭成功先穿過鹿耳門水道直下赤崁樓，再從後方包圍熱蘭遮城九個月，終於打敗荷蘭人，這得在地圖上復原當時的海岸線才能明白。

黃清琦說，台灣從未有自己的歷史地圖集，如果中國大陸搶先出版，歷史的話語權會受對岸史觀影響；2016年初版問世前，他經歷父親生病、過世，再花2年重繪、新繪40幅地圖，二版今年剛問世，他希望能持續編修下去。