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大學生po台北觀察地圖 網讚「連北部人都不知道」

返鄉車潮大塞 埔鹽系統封閉三天

2018-04-04 10:24聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

今天是清明連續假期第一天，國道一號中山高速公路從今天上午約7點開始出現車潮，至目前國道一號南下從三義到泰安服務區、大雅到員林路段都是車多壅塞，平均時速不到60公里。

國道三隊交通組長賴協駿表示，車流量大時容易因為沒有保持安全距離或切換車道不慎追撞，請民眾行經壅塞路段時務必提高注意力，與前車保持安全距離，以保安全。

警方預估，今天南下的車流約會持續到傍晚，並提醒民眾，4日到6日埔鹽系統南下匝道封閉，民眾行駛台76線快速道路可從台76線的員林交流道或埔心交流道下快速道路，從平面道路到國道一號員林交流道。

清明連假第一天，國道一號湧現車潮，中部路段平均時速不到60公里。記者凌筠婷／翻攝
清明連假第一天，國道一號湧現車潮，中部路段平均時速不到60公里。記者凌筠婷／翻攝
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國道高速公路車潮
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