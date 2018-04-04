返鄉車潮大塞 埔鹽系統封閉三天

2018-04-04 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



今天是清明連續假期第一天，國道一號中山高速公路從今天上午約7點開始出現車潮，至目前國道一號南下從三義到泰安服務區、大雅到員林路段都是車多壅塞，平均時速不到60公里。

國道三隊交通組長賴協駿表示，車流量大時容易因為沒有保持安全距離或切換車道不慎追撞，請民眾行經壅塞路段時務必提高注意力，與前車保持安全距離，以保安全。