【即時短評】一場沒有贏家的大學校長遴選

2018-04-04 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 謝蕙蓮 ╱即時報導



管中閔。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影 分享 facebook 這是一場沒有贏家的大學校長選舉！

台大校長當選人管中閔聘任案，教育部至今拖延不發聘，但也沒有充足的法理條件可以駁回不聘。於是加大力度，要找內政部、法務部、陸委會等組跨部會專案小組討論。如此傾洪荒之力卡管，自曝管案已不是單純大學自治、校長資格爭議；教育部不發聘給管中閔，問題不在校長資格、獨董爭議、是否赴陸教學，而政治「顏色」不對。

管案歹戲拖棚至今，管中閔、台大、教育部，都是輸家。

對管中閔個人來說，就算教育部最終還是發給他聘書，上任前各界對他台哥大獨董揭露、赴陸講學研究質疑，未來不會因此消失；校內挺管、拔管派對立，更不利校內團結和諧，面子、裡子都傷。

而教育部傾洪荒之力卡管，對照教育部近期處理文化大學、陽明大學校長人事爭議，對台大緊迫盯人連發八道公文，對文大卻以拖待變，對陽明大學校長兼任獨董爭議更視而不見，已不僅是多重標準，而是因人設事。

為了卡管，教育部引用的法規，一路從《大學法》、《大學教師兼職辦法》，到後來搬出《公務人員任用法》、《兩岸人民關係條例》，還在實施大學校長遴選制度以來，首度動員法務、內政、陸委會等部會討論。就算教育部用意只為了找其他部會為其最終決策背書，卻坐實並凸顯教育部這個全國最高教育行政機關，面對大學自治、校園民主，也只是執行上意的政治官衙。

卡管事件傷害最大最深的，莫過於台大。從前校長楊泮池不續任至今，校長懸缺近一年，學校無人帶領下，重大校務無法執行淪為空轉，原本就存在的校內院際派系競合，加劇為挺管、拔管和藍綠之爭，還讓校長人事爭議牽扯複雜的兩岸關係，徒讓台灣這所龍頭大學招牌蒙塵。