一個40年前用膠卷一個手機拍照 兩大師分別在那裡？

2018-04-04 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



40年前，攝影家阮義忠以膠卷記錄花東縱谷，4年前作家蔣勳到池上駐村寫日記，用手機拍了8千多張照片，這些跨世代之作，即日起在宜蘭市的台灣故事館聯展。 阮義忠與蔣勳攝影聯展昨天在宜蘭市的台灣故事館開幕。記者羅建旺／攝影 分享 facebook

阮義忠用黑白影像敘述不可逆的風華，蔣勳的數位照片則以有溫度的色彩，讓人文與環境對話，交會激盪。

兩位都是當代藝壇的大師，相差近40年的作品擺在一起，使用成像的工具 大不同，一個是用傳統底片，還要在暗房裡用化學藥劑沖洗顯影，一個是用手機拍，不用底片，隨拍隨成，同樣都是以花東為題材，但時空大不同，讓欣賞者細細玩味。

宜蘭市公所利用後方的舊巷宿舍整修，設置《阮義忠台灣故事館》，首檔重磅展出作家黃春明的攝影作品，昨天第二檔接力，大展「蔣勳《池上日記》＆阮義忠《花東縱走》」，持續到今年6月24日。

兩人均是藝壇重量級人物，以攝影作品分享，其中，蔣勳的《池上日記》，展出他在池上駐村時留下的影像紀錄，用手機拍下田野寫照，寧靜景色透過詩人之眼，有巨觀、有微物，有光影、有天地線條，喚醒久居都市的鄉愁。

阮義忠的《花東縱走》是1979年間，他在《家庭月刊》任職時的花東縱走與創作，是膠卷放洗，40年前，交通、食宿不便，他搭火車、客運，還用雙腳踏察東海岸及台東縱谷，凝結那個已經不可逆的年代氛圍與人文風華。

阮義忠與宜蘭市長江聰淵、前交通部長蔡堆等人一起為聯展開幕，江聰淵說，《阮義忠台灣故事館》開館才3個月，吸引許多國內外民眾，到訪近2千人次，包括中國大陸、香港、馬來西亞等參觀者，提供現代人在忙碌的生活中一個精神遁隱、喘口氣的空間，細細回憶、品味美好的人物與風景，與酸甜綿長的鄉愁共處。