清明連假首日湧車潮 國五南下大塞車

2018-04-04 10:01 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



今天是清明 5 天連假第一天，高公局預估，今天將會是國道南下最塞的一天，國道五號往宜蘭方向，從南港開始就湧現大量車潮，許多路段甚至出現了「時速不到 20 公里」的紫色標誌，警方也在各交流道入口實施高承載管制，希望能多少減少國道上的車流。