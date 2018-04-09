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積極面對失智症 小女孩為祖母研發「永恆」App

2018-04-09 15:48創新拿鐵

你認為「阿茲海默症」（一種失智症）離你很遠嗎？但是，隨著我們漸漸老去，總有一天，我們會面對這個問題。一位來自美國紐約，年僅 14 歲的小女孩竟然已經開始思考這個問題，而且還研發了失智者專用 App。

本文 3 大重點：1. 年僅 14 歲小女孩用人工智慧及臉部辨識研發「永恆」App，成為阿茲海默症患者的電子看護。2. 血液檢查準確驗出阿茲海默症初期，讓患者能及早就醫。3. 退休護理師「積極的面對」阿茲海默症最壞的過程中，開啓了人生第二幕。

「阿茲海默症」(Alzheimer) 由德國 Alois Alzheimer 醫師於 1906 年發現，因此以其名命名，是最常見的失智症。「阿茲海默症」是無法根治的退化性疾病，全球有近 4 千 7 百萬人羅患阿茲海默症或相關的失智症，西歐的比率最高，北美次之，而台灣失智人口約為26萬6千人。病人在確診後，平均約可活 8 至 10 年，但也有些人活了 20 年。

阿茲海默症的病情分階段逐步惡化，輕度的認知障礙是患病的第一個徵兆，例如記憶出了問題，或突然認不出自己。到末期會喪失理解力，弄不清楚一件事的步驟順序，而心智混亂。在缺乏家人照護的環境下，阿茲海默症的患者通常最後會被安排到安養院。

由於阿茲海默症較常發生在年長者的身上，因此，我們會認為阿茲海默症離我們很遠，比較不會未雨綢繆的思考這個問題。但是，來自美國紐約的 Emma Yang，在很小的時候就開始想要為阿茲海默症患者做出貢獻。

1.年僅 14 歲小女孩用人工智慧及臉部辨識研發「永恆」App，成為阿茲海默症患者的電子看護

Emma Yang 今年14歲，在她 7、8 歳時祖母就開始健忘，隨後幾年問題越來越嚴重，經醫生診斷為「阿茲海默症」。Emma 的祖母逐漸失去生活自理能力，於是家人為她請了看護。為了協助 Emma 的祖母保持記憶，看護會給她看家人的照片，以及在牆壁白板上寫下聯絡電話、記錄每天應該做的事情，例如吃藥、或打電話等。

但人力作業畢竟缺乏效率，家人想要尋找能協助 Emma 的祖母管理生活的行動軟體，但一無所獲。市面上的 App 種類繁多，但為年長者服務的很少。這是因為一般人認為年長者比較不會使用科技產品，所以年長者是科技生活下的弱勢族群，更遑論年長的失智人口，於是 Emma 決定自己動手做一個。

當時，Emma 正好在學一種稱為「Swift」的程式語言。Swift 由 Apple 所創造，專為打造 iOS、Mac、Apple TV 與 Apple Watch 的行動 App。Swift 不但易於使用，更開放原始碼，因此只要有想法，很容易的能夠創造出作品。

Emma 想利用人工智慧及臉部辨識科技，開發一款可以幫助阿茲海默症患者記得做過的事情、見過的人、以及身邊親人姓名的App，而她將這款 App 命名為「永恆」(Timeless)。

「永恆」App 目前尚在研發階段，Emma 正透過集資網站「Indiegogo」募集資金。要使用「永恆」阿茲海默症患者的親人及朋友需要先提供照片及相關的資料（例如：和患者的關係、一起做過的事）讓「永恆」存起來，「永恆」會安排讓患者常常複習這些臉孔及資料，協助患者記得親友們，及與他們相處的美好時光。

當患者與親友們見面時，「永恆」會利用手機的照相功能以及臉部辨識科技，比對親友們的臉孔及資料庫內的照片，找出相關的檔案後提供給患者，協助患者想起來與此人的關係和以前見面的紀錄。

「永恆」也是個電子看護，它會提醒患者今天應該要做的事情，幫助患者管理好自己的日常生活。如果患者因為健忘而想去做一件剛做過的事情，例如打一通重複的電話，則「永恆」會提醒他說 5 分鐘前才剛打過電話，是否有必要再撥打。而考慮到「永恆」的使用者都是年長者，所以，它一次只會顯示患者應該要做的兩件事，避免讓患者覺得太複雜而無法應付。

「永恆」也有聯絡薄的功能，可以將親人朋友的照片及電話號碼放在一起，讓患者想與他們聯絡時，能憑著記憶中的臉孔找到資料，不需要特別記住他們的電話號碼和名字。

Emma 希望透過「永恆」，失智患者不用每件事都要依靠別人，能夠更積極的面對人生。

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患者阿茲海默症失智症

創新拿鐵

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