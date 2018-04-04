被蛇咬別吸蛇毒 認清外觀速就醫

2018-04-04 10:12 中央社 台北4日電



台灣每年約有千人以上遭毒蛇咬傷，疾管署提醒，遭蛇吻務必認清蛇的外觀並速就醫，千萬別割開傷口、也別用嘴巴吸蛇毒、冰敷，以免傷口感染、組織壞死。

台灣氣候溫暖潮溼，適合蛇類繁殖。根據衛生福利部疾病管制署統計，遭毒蛇咬傷的案例每年從3月開始上升，到7、8月達高峰。

國內較常見毒蛇依毒性及咬傷後的症狀，可區分為出血性毒的龜殼花、赤尾青竹絲（赤尾鮐）與百步蛇；神經性毒的眼鏡蛇（飯匙倩）與雨傘節，以及兼具出血和神經毒的鎖鏈蛇。

疾管署防疫醫師蘇家彬表示，遭出血性毒蛇咬傷，傷口包括局部紅、腫、熱、痛、瘀青、皮下出血外；若蛇毒量多，通常在被咬5分鐘內，立即會發生嚴重灼痛，並圍繞毒牙痕中心開始腫脹。

一般而言，神經性毒蛇咬傷傷口較少出現嚴重的腫痛，但會有全身神經問題，如自咬傷處出現麻木感，其後逐漸會眼皮下垂、口腔周圍麻木、瞳孔放大、口齒不清、吞嚥困難、肢體麻木、全身肌肉無力、呼吸困難、甚至呼吸衰竭等症狀。

蘇家彬說， 民眾如不慎被蛇類咬傷，一定要視為「毒蛇」咬傷處理，記得毒蛇外觀特徵，且脫掉身上飾品，避免肢體腫脹。咬傷後包紮應包在傷口上緣，減緩毒液擴散，且保持冷靜、儘速就醫。

常有民眾誤以為被蛇咬傷，應儘速以口吸出蛇毒；蘇家彬說，千萬不要自行割開傷口、不要用嘴吸出毒液，避免進一步感染；且也不要冰敷，以免組織壞死；不要喝酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用，甚至有人迷信治蛇毒偏方、自行買藥治療結果延誤就醫，都可能釀成憾事。

疾管署也提醒，民眾至山區掃墓、賞花、登山、郊遊時，應穿著長袖衣物及長靴自我保護，進入樹叢及草堆，要打草驚蛇，勿翻動中空林木或石塊，並避免在蛇類最活躍的夜間、日出及雨過天晴等時段，在蛇類出沒的地方逗留。

根據疾管署統計，每年平均供應量分別為抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清約3000瓶、抗雨傘節及飯匙倩蛇毒血清約1100瓶、抗百步蛇毒血清約240瓶、抗鎖鏈蛇毒血清約40瓶。

目前全國約有250家醫療院所儲備抗蛇毒血清，民眾可透過疾管署「抗蛇毒血清儲備點查詢系統」，以所在縣市及抗蛇毒血清種類為篩選條件，瞭解鄰近醫療院所聯繫方式及儲備抗蛇毒血清的情形，以利緊急救護需求。