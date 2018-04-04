麻疹境外移入多 到流行國先評估

2018-04-04 10:11 中央社 台北4日電



國內近期新增3例麻疹境外移入確診個案，分別到泰國、印尼旅遊。疾管署提醒，麻疹傳染力強，最好的預防是打疫苗，若有計畫到麻疹疫情嚴重國家，應評估是否補打疫苗。

衛生福利部疾病管制署3日公布，又新增2例麻疹境外移入確診個案，為北部未足歲男嬰及中部30多歲男性，分別到印尼和泰國染病。日前公布在泰國染麻疹的首例境外移入個案，也已造成2例國內感染。

中國醫藥大學兒童醫院兒童感染科主任黃高彬表示，麻疹是以空氣、飛沫傳播病毒，因空氣可飄得遠，傳染力非常高，若在同一個室內，有85%的傳染力。

麻疹的早期症狀並不典型，剛開始會發燒，咳嗽、結膜炎、流鼻水，很像是感冒；黃高彬說，但麻疹患者約發燒幾天後，口腔下臼齒對面內頰側黏膜上出現柯氏斑點（Koplik spots），這是早期診斷重要的依據。

在柯氏斑點出現後，患者還會繼續發燒，並且再過24至48小時後，典型的斑丘疹出現在耳後，再擴散到整個臉，之後慢慢向下移到軀幹和四肢，皮疹在3至4天時間會覆蓋全身，並持續4至7天。

約5至10%麻疹患者因細菌或病毒重覆感染而產生併發症，併發症包括中耳炎、肺炎與腦炎，若是嬰兒、營養不良、有白血病、癌症及免疫缺損或生活環境較差的兒童、以及大人得到麻疹時病情較嚴重，致死率可達到5至10%。

根據疾管署資料，全球麻疹疫情持續，鄰近國家以印度、印尼、菲律賓、中國大陸、泰國病例數為多，且持續有病例發生，其中泰國今年截至3月23日累計479例，印尼2017年累計逾2700例。

歐洲地區以希臘、烏克蘭、法國最為嚴峻，此外，羅馬尼亞，義大利、塞爾維亞共和國及英國英格蘭病例數仍多或高於往年。

疾管署副署長莊人祥表示，麻疹傳染力極強，患者出疹前後4天最具傳染力，接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）可有效預防。家中如有滿1歲幼兒應接種疫苗；不確定是否曾感染過的中壯年人，及部分幼年曾接種疫苗，擔心抗體隨年齡增長而減少的青年族群，赴流行地區前可至旅遊醫學門診評估接種需求。

莊人祥說，應避免帶未滿1歲或未接種疫苗的嬰幼兒到麻疹流行地區，如須帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，出發2週前可至衛生所或合約院所接種1劑疫苗。