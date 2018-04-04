親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明學問全攻略
婆媳過招甘苦談
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

孫安佐是否為「孤狼」？國安部將清查電腦、釐清真相

百元價且行車快 清明連假這種區間列車超搶手

2018-04-04 09:30聯合報 記者戴永華╱即時報導

國5雪隧每逢連假常大塞車，要回花蓮的火車票也一票難求。台鐵在清明連假加開區間車，台北往返宜蘭只要100元、往返花蓮200元，票價便宜誘人，且停靠站少，行車時間直逼自強號，造成熱賣。

台鐵雖然沒什麼大宣傳，但知道的內行人都說這區間車開的好。台鐵因應清明節5天連假，特別加開台北樹林往返花蓮的對號區間快車，每天上下行各3班列次，5天內往返共30個列次。

一般如果是樹林到花蓮的自強號車票469元，莒光號也要362元，這種連假才有的對號區間200元優待票，讓精打細算的民眾直呼便宜，上網搶訂票。

若以樹林到宜蘭票價做比較，自強號246元，莒光號190元，此加開的對號區間快車票價才100元，也很划算。

再以搭乘時間來看，這種特別加開的對號區間快車因為只停靠大站，雖然僅僅是區間車，卻省下不少行車時間，不但比莒光號快，甚至也比有些停靠站多的自強號還快速，大受青睞。

台鐵儘管載客疏運量大，常遭人詬病的是票價貴。如今票價大降，行車快，搭乘也舒適，優點多多，難怪搶手熱賣。

目前連假前2天往花蓮的3個班次票全賣完，連假最後2天往台北的3個班次也是滿座，甚至還有人買站票，甘心站回家。

台鐵表示，因為國5雪隧每逢連假就大塞車，所以才規劃加開便宜的區間快車，分散一些國道乘客，這招果然奏效。

清明連假台鐵加開台北往返宜花的對號區間車，因大降票價，雖是區間車，仍吸引民眾搶搭...
清明連假台鐵加開台北往返宜花的對號區間車，因大降票價，雖是區間車，仍吸引民眾搶搭乘。圖/台鐵提供
分享

連假票價台鐵
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

國道「紫爆」！清明連假5天首日 一早塞翻了

2018-04-04 08:24

大學生po台北觀察地圖 網讚「連北部人都不知道」

2018-04-04 07:30

花蓮必吃／這些特色美食 你都嚐過了嗎？

2018-04-04 09:03

台灣限定 清邁雪冰「泰」上癮融化少女心

2018-04-04 08:57

金馬濃霧特報！吳德榮：高溫可達31度 北市可能更熱

2018-04-04 06:22

都不會壞、吃了變木乃伊？推翻4個速食的莫須有罪名

2018-04-04 08:00

清明連假先暖後冷 周六、周日北部低溫下探13度

2018-04-04 04:57

無人機不能隨便飛了 想「上路」得先拿證

2018-04-03 23:36

避開高乘載提前上路 蘇花改清晨卻「塞好塞滿」

2018-04-04 09:43

兒童我最大！ 西拉雅風管區限定優惠懶人包

2018-04-04 09:42

連假開始 國3上午北向往國5排隊11公里

2018-04-04 09:29

旗山老街巡禮 現吃香蕉蛋糕

2018-04-04 09:23

春遊高雄 登高望海搭渡輪騎鐵馬

2018-04-04 09:16

清明連假天氣一張圖就知！今明兩天悶熱多喝水

2018-04-04 08:58

國道多處路段紫爆！ 高公局說原因有二

2018-04-04 08:51

今天悶熱！空氣品質差 周五降雨降溫

2018-04-04 08:47

養蟲是門好生意！這些實驗都需要牠

2018-04-04 08:41

3天2夜花蓮自由行 套裝行程比原價至少省3千

2018-04-04 07:58

清明連假空氣髒 環署呼籲少香、少金、少炮

2018-04-04 04:59

3座免費遊樂場！7米溜滑梯、馬卡龍風車好玩又好拍

2018-04-04 00:22

健康你我他／長眠樹穴伴綠意 請笑著祝福我

2018-04-03 23:47

國道南下今最塞 5日、7日換成北上塞

2018-04-03 23:46

過敏兒登高山 別逞強

2018-04-03 23:40

農藥超標 星國貴婦茶又出包

2018-04-03 23:36

運動傷害 醫師不建議長時間冰敷

2018-04-03 23:33

濃霧影響金馬 民航局軍機疏運416人次

2018-04-03 23:03

一本書只賺30元 作家爆出版內幕：砸萬元衝排行榜

2018-04-03 22:35

六架次軍機疏運416人往返一度霧鎖的金門

2018-04-03 22:28

虎航男空服員染麻疹仍出勤 疾管署研議開罰

2018-04-03 20:43

蛀牙引發蜂窩性組織炎 4歲童腫得像「豬頭」

2018-04-03 19:34

男空服員發疹仍出勤 麻疹群聚疫情恐擴大

2018-04-03 19:29

影／親子料理DIY 兒童節更有感

2018-04-03 18:55

軍機疏運140人回金門 遠航晚間開加班機

2018-04-03 18:36

今年首例漢他病毒　44歲男廚師家住山區

2018-04-03 18:34

小學生皮肌炎肌肉無力卻誤認過敏 溜滑梯一直撞到頭

2018-04-03 17:46

合歡山杜鵑花季晚到 即時影像掌握花訊

2018-04-03 17:43

新加坡貴婦茶TWG出包 農藥違規遭退運

2018-04-03 17:42

文大董座張鏡湖怒告 董事袁興夏到場踢館

2018-04-03 17:31

【卡片專題】省機票免出國 8家正宗日本美食搭捷運就吃得到

2018-04-03 17:00
看更多

熱門文章

鞋全家福到底是怎麼活下來的？ 網路上熱議的十大長青店家

2018-04-03 16:24

想當台灣人！在美14年突接到兵單 他掙扎後決定返台盡義務

2018-04-03 13:53

搭飛機度蜜月行李憑空消失 阿聯酋航空拒賠償

2018-04-03 16:24

大學生po台北觀察地圖 網讚「連北部人都不知道」

2018-04-04 07:30

11年來重大發現 紫斑蝶北返飛行66天逾百公里

2018-04-03 12:48

國道「紫爆」！清明連假5天首日 一早塞翻了

2018-04-04 08:24

男空服員發疹仍出勤 麻疹群聚疫情恐擴大

2018-04-03 19:29

清明掃墓小心感染「恙蟲病」 死亡率可達60%

2018-04-03 12:27

IG必拍！紐約早餐女王搭丹麥餐盤 粉嫩指數爆表

2018-04-03 11:30

一本書只賺30元 作家爆出版內幕：砸萬元衝排行榜

2018-04-03 22:35

月薪52K穩穩做 他問工作兩年卻厭倦了有救嗎？

2018-04-03 14:35

禁用日月潭設施垂釣 釣客：理想釣區被占據 形同禁釣　

2018-04-03 10:06

正面對決！袁興夏踢館記者會 張鏡湖氣「揪心」拍桌

2018-04-03 15:27

無人機不能隨便飛了 想「上路」得先拿證

2018-04-03 23:36

豬隻健康證明改畜主自主管理 染病未通報恐重罰百萬

2018-04-03 10:22

研究：鮮少傾聽孩子的需求 恐衍生負面情緒與行為

2018-04-03 12:50

放假小孩黏著電視不放？媽媽用經驗教你怎麼做

2018-04-03 14:36

金馬濃霧特報！吳德榮：高溫可達31度 北市可能更熱

2018-04-04 06:22

男孩以上大叔未滿 黃騰浩十年《光陰》練成從容自在

2018-04-04 01:11

今日星座運勢／金牛 藍綠色幸運 注意刀燙傷

2018-04-04 00:00

清明連假先暖後冷 周六、周日北部低溫下探13度

2018-04-04 04:57

虎航男空服員染麻疹仍出勤 疾管署研議開罰

2018-04-03 20:43

潘瑋柏和周揚青228萬「箱」撞 都和情事有關

2018-04-03 20:54

電視牆串聯地球兩端！ 台紐連線讓美國人看見台灣

2018-04-03 12:13

清明連假交通尖峰 台南交通快打部隊備戰

2018-04-03 13:39

簡嫚書產後露面挺詹朴 笑說身形比例怪怪全因胸部太大

2018-04-03 22:02

搶先全球首賣 這款Dyson吸塵器新品在這買最划算

2018-04-03 17:44

新加坡貴婦茶TWG出包 農藥違規遭退運

2018-04-03 17:42

「我們都叫陳瑞斌」 三人同名同姓一起跑馬還製作團服

2018-04-03 15:54

下班注意 大台北有局部雨勢

2018-04-03 16:43

運動傷害 醫師不建議長時間冰敷

2018-04-03 23:33

為癌友請命附議過門檻 提案癌症免疫療法納健保給付

2018-04-03 15:27

豬隻不用由獸醫簽證健康證明 雞鴨鵝呢？

2018-04-03 10:29

搶先看！UNIQLO 2018 UT潮流盛典大展

2018-04-03 16:23

合歡山杜鵑花季晚到 即時影像掌握花訊

2018-04-03 17:43

研究：兒時有負面經驗 長大罹心血管疾病高3倍

2018-04-03 12:39

透視未來感 春夏沒有PVC不夠時髦

2018-04-03 14:10

Harrods信義店新開幕 持提袋不限金額消費就送經典款

2018-04-03 17:09

國家文藝獎贈獎，林強向侯孝賢深深一鞠躬，場面感人

2018-04-03 17:42

流感就醫單周破8.7萬人次 清明假期鋒面過境當心

2018-04-03 14:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top