百元價且行車快 清明連假這種區間列車超搶手

2018-04-04 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



國5雪隧每逢連假常大塞車，要回花蓮的火車票也一票難求。台鐵在清明連假加開區間車，台北往返宜蘭只要100元、往返花蓮200元，票價便宜誘人，且停靠站少，行車時間直逼自強號，造成熱賣。

台鐵雖然沒什麼大宣傳，但知道的內行人都說這區間車開的好。台鐵因應清明節5天連假，特別加開台北樹林往返花蓮的對號區間快車，每天上下行各3班列次，5天內往返共30個列次。

一般如果是樹林到花蓮的自強號車票469元，莒光號也要362元，這種連假才有的對號區間200元優待票，讓精打細算的民眾直呼便宜，上網搶訂票。

若以樹林到宜蘭票價做比較，自強號246元，莒光號190元，此加開的對號區間快車票價才100元，也很划算。

再以搭乘時間來看，這種特別加開的對號區間快車因為只停靠大站，雖然僅僅是區間車，卻省下不少行車時間，不但比莒光號快，甚至也比有些停靠站多的自強號還快速，大受青睞。

台鐵儘管載客疏運量大，常遭人詬病的是票價貴。如今票價大降，行車快，搭乘也舒適，優點多多，難怪搶手熱賣。

目前連假前2天往花蓮的3個班次票全賣完，連假最後2天往台北的3個班次也是滿座，甚至還有人買站票，甘心站回家。