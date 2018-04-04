連假開始 國3上午北向往國5排隊11公里

2018-04-04 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ╱即時報導



上月底宜蘭綠色博覽會開幕，迎來清明連假，國道五號和蘇花改湧入車潮，高公局統計，上午9時許國3南向往國5南港系統排隊達4.5公里，國3北向往國5南港系統排隊11公里，車陣明顯，呼籲怕塞車的民眾提早改道。

宜蘭縣警察局交通隊表示，國道高速公路局4月6日、7日及8日計3日下午3時至晚上8時實施北上高承載管制，請用路人配合相關管制作業。

「蘇花改-蘇澳至東澳段」(以下稱蘇花改)部分，警方提醒，目前階段「蘇花改」僅准許「自小客車」通行，其餘車輛(包括：大客車、大貨車、聯結車、大型重型機車、普重機及自行車)等，均不能行駛，且全路段全線速限為時速40~60公里，隧道兩側端速限時速40公里。

宜蘭縣警局蘇澳分局在連假期間將以巡邏攔查及科學儀器取證等勤務作為，並加強違規超車、超速、任意駛出邊線及非通行車種駛入等違規行為的取締，以確保用路人通行權益。

警方也再次呼籲，「蘇花改」通車路段車輛勢將激增，為方便用路人規劃行程，請盡量避開於交通尖峰時段行駛，並請依據指示牌面行駛，以免造成行車不便；另如遇塞車仍應遵守道路交通規則，相互禮讓保持耐心，若發生交通事故，則會耗費更多時間，得不償失。

2018綠色博覽會上月底開幕，至5月13日止，為響應實踐綠行動主題，落實節能減碳愛地球，建議搭乘台鐵火車在冬山車站下車直接進入會場。