旗山老街巡禮 現吃香蕉蛋糕

2018-04-04 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



東西貫串高雄市的國道十號，從市區延伸到山區，從旗山端下匝道，西到旗山糖廠、旗山老街，東進美濃，從美濃還可到杉林、內門、甲仙、六龜。

旗山老街有許多當地店家開發的香蕉商品，香蕉蛋糕、在街邊現烤蛋捲、現做冰淇淋，當然也有農民自售蔬果。老街有一整排巴洛克風格的建築，是遊客拍照的最愛。

美濃的田園景觀總吸引遊客停車佇足，但更多人專程前往品嘗客家菜。假日用餐時間，主要道路上許多餐廳滿是等著點餐上菜的遊客。用完餐，可前往社區參觀紙傘、藍衫製作。

前往高雄山城旅遊，可以一日往返，也可以排二日行程，旗山、美濃和六龜寶來有民宿、渡假飯店可住宿。從美濃到杉林、內門、甲仙，甚至到那瑪夏，或往六龜、茂林國家風景區，如果一日往返市區、山區，行程很緊湊，二日遊或多日遊比較從容。

高雄市觀光局在六龜寶來新建花賞溫泉公園，除了泡湯，也種植許多開花植物，觀光局希望民眾前去泡溫泉時，也能欣賞山間的花開之美。