春遊高雄 登高望海搭渡輪騎鐵馬

2018-04-04 09:16 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



清明、兒童節連續假期何處去？高雄市的觀光景點和適合親子同遊之處不少，不管是登高望遠、懷舊之旅或接近山海大自然的風景遊樂線，都可以讓許多人度過快樂的連續假期。

今年過年前啟用的「崗山之眼．空中迴廊」、壽山忠烈祠下的觀景平台、西子灣英國領事館，還有義大世界摩天輪、夢時代購物中心摩天輪，都可以讓民眾從高處欣賞高雄之美。

崗山之眼空中迴廊在岡山和燕巢區交界處，鄰近阿公店水庫，迴廊高掛空中，距地面約40公尺，全長88公尺，橋面有12公尺長的玻璃舖面。除了岡山區和燕巢區，遊客進入迴廊要買票。從橋面可欣賞阿公店水庫和附近山野田地景觀，天氣和空氣品質好時，能見度夠清晰，可以看見北大武山、台灣海峽，也能看見市區的八五大樓。許多攝影愛好者喜歡接近傍晚時登空中迴廊，從高處欣賞並拍攝夕照別有韻致。

高雄市觀光局長曾姿雯建議前往崗山之眼的民眾，不妨安排大岡山地區、阿公店水庫區的一日遊，阿公店水庫區、森林公園可腳踏車和散步，還有台灣滷味博物館、空軍航空教育展示館、軍機展示場、軍史館都值得參觀，還可以品嘗岡山知名的羊肉美食。

壽山忠烈祠下的LOVE觀景平台、西子灣英國領事館都可以遠眺高雄港，尤其傍晚最吸引遊客觀賞海邊夕照。

壽山、西子灣及周邊地區本來就是高雄市舊聚落，懷舊景點多，可步行走訪哨船頭、鼓山輪渡站、進鼓山社區尋訪老屋；往東的平地連接鹽埕區駁二藝術特區，沿山路可到壽山動物園，往西的山路可到柴山海邊，平時就是腳踏車族喜歡的路徑；從鼓山輪渡站搭船即到旗津，景點串連點線面兼具。

壽山動物園配合兒童節，4月3日到8日優惠12歲以下兒童免費入園，並舉辦「藝起繪壽山」兒童寫生著色比賽，繳件就能獲得動物集章冊。

要欣賞高雄市區，搭摩天輪是另一種樂趣，夢時代購物中心和義大世界的摩天輪有此功用。夢時代位在亞灣新灣區，摩天輪可看市區和海景；義大世界鄰觀音山區，從高處能盡覽高雄都市之景。

夢時代所居的亞灣區是近年高市發展重鎮，台鋁MLD和大賣場集中在此，從這裡搭輕軌可欣賞高市沿海的重要建設並連接駁二。