國道多處路段紫爆！ 高公局說原因有二

2018-04-04 08:51 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



歷年最長清明連假第一天清晨，高速公路北部及中部路段多處紫爆，車速不到20公里。高公局表示，今天7點開始高乘載管制，許多民眾趕在之前上路，凌晨5點就湧現車潮，加上零星追撞事故，造成車流至今仍無法消化完畢。高公局提醒，在50公里以下的短途用路人改走省縣道，可能比走國道還要省時。

上午8時30分國道1號南下汐止-圓山是瓶頸，機場系統-新竹交流道長達43公里都是時速不到40公里的紅色路段，中部南屯-彰化車多，8時8分王田發生小車追撞，車速更降到不到20公里。

國3南下中和-龍潭車速也不到40公里，其中樹林-三鶯已經紫爆；國3北上接國5，從安坑一路塞到南港。國5南下從南港-頭城也塞車。台64線可能有前往掃墓的車潮，除了中和-三重雙向塞，五股-八里紫爆。

高公局表示今天清晨5點半左右，國1南下就發生兩起小車追撞事故，一處在幼獅-楊梅，一處在湖口-竹北，提醒駕駛在塞車的時候，千萬要保持耐心，不要任意變換車道。高公局發現追撞事故，常是車子塞住不動，駕駛不耐煩，發現另一車道的車子有在前進，急著切換另一線車道，造成後方追撞。