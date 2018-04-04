今天悶熱！空氣品質差 周五降雨降溫

2018-04-04 08:47 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



今天各地大多為多雲到晴的天氣。圖為竹子湖。記者楊德宜／攝影 分享 facebook 長達5天的清明連續假期開始，天氣風險公司分析師吳聖宇在臉書「天氣職人-吳聖宇」表示，中間過程的天氣變化大不同，今明兩天仍維持晴朗溫暖的天氣型態，山區午後有局部熱對流降雨，前往山區活動要留意午後的天氣變化，白天溫高悶熱，中北部地區高溫可能來到30-31度，清晨西半部有局部霧出現機會，因為風力微弱的關係，擴散條件不良，各地空氣品質不佳，敏感族群朋友外出要多注意。

周五鋒面通過，各地由北往南陸續轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣型態，中北部局部地區有較大雨勢發生機會，他說，周六鋒面雖然逐漸遠離，但是台灣附近仍有中國南方東移的雲層水氣要通過，各地雲量仍多，局部地區有小雨或飄雨，預估要等到周六下半天之後北方乾空氣移入，各地降雨才會停止，逐漸轉為晴到多雲的天氣型態。

他說，鋒面通過後，伴隨較強冷空氣南下，各地溫度也將明顯下降，周五下半天起由北往南陸續降溫，周六各地溫度較偏涼偏冷，中部以北到東北部空曠地區清晨低溫僅13-15度，南部及花東地區低溫14-16度，白天高溫在北台灣也不到20度，這種溫度雖然不算很低，但是跟前面的暖熱溫度相比差異頗大，外出要多留意，並且注意自己及家人的身體健康。

到了周日收假日，他說，受到乾空氣影響，各地天氣穩定，晴到多雲，可以把握假期的最後一天外出走走，周日清晨受到輻射冷卻效應影響，中北部、東北部空曠地區溫度偏低，低溫可能降到11-13度間，不過低溫出現的時間短暫，白天陽光露臉後溫度就會回升，北台灣及花東地區高溫可望回升到22-24度，中南部更可來到24-26度，入夜後到隔天清晨仍有輻射冷卻低溫，日夜溫度變化大，早出晚歸務必注意，建議可以採洋蔥式穿法，方便搭配，避免不小心就感冒著涼。

中央氣象局說，今天各地大多為多雲到晴的天氣，東半部地區有零星短暫雨，午後北部地區及中南部山區亦有局部短暫陣雨。

明天天氣仍相對穩定，晨間舒適微涼，白天溫暖微熱，紫外線指數偏高，午後在大台北地區及桃園以南山區有機會出現局部短暫陣雨，另外，東半部地區則是不定時會有零星的降雨。

周五天氣將有明顯的變化，受到鋒面通過及大陸冷氣團南下影響，各地降雨機率提高，中部以北及東北部地區轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，其他地區也有局部短暫陣雨，上午各地仍較為溫暖，不過中午過後氣溫將會由北往南逐漸下降。

周六乾空氣南下、降雨趨緩，西半部轉為多雲可見陽光的天氣，東半部地區的降雨也會變得局部些，周日各地大多為多雲到晴的天氣，只剩東半部地區有零星短暫雨；周六整天到周日清晨受大陸冷氣團影響，天氣將會明顯轉涼、轉冷，預計周六晚間至周日清晨在冷空氣及輻射冷卻影響下，將是氣溫最低的時段，中部以北及東北部低溫將下探至13、14度，其他地方則在15、16度，值得注意的是相較於前期溫暖的天氣，各地溫度的降幅相當大，多加留意；周日白天起大陸冷氣團減弱，氣溫開始回升。