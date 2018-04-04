養蟲是門好生意！這些實驗都需要牠

2018-04-04 08:41 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



斜紋夜蛾幼蟲大量飼育。圖／藥毒所提供 分享 facebook 養蟲是門好生意！農委會藥毒所把「養蟲」規格化、專業化，養出SPF蟲子，這些健康的蟲每隻要價10多元，可供各大醫院、醫學院、大專院校、中研院進行各項生醫、藥毒實驗，現已報准財政部訂定收費標準，技術也可技轉給廠商。

業界有SPF雞蛋，這種蛋主要是不能施打各項疫苗、抗生素，要在無菌室全新環控飼養環境下飼養，裡面的空氣、飼料、飲水、物品及人員進出都必須進行管制，生產的雞蛋不是拿來吃的，主要是用來做疫苗實驗使用。

農委會藥毒所所長費雯綺表示，SPF蟲子也是如此，也必須在獨棟隔離式養蟲室中飼養，其飼養有專業的設備與專門飼育人員，採用人工飼料在溫度、溼度與光線管控的環境，大量飼育齡期一致且健康的、提供試驗的昆蟲幼蟲。

費雯綺舉例，對龍眼、荔枝、台灣欒樹造成嚴重危害的荔枝椿象，為了防治牠，需要大量繁殖荔枝椿象的天敵平腹小蜂，因此國內首創以「蓖麻蠶卵」做為代用寄主，以繁殖平腹小蜂；當龍眼荔枝產季時，放了平腹小蜂，可以降低荔枝椿象的危害。

她表示，不論什麼實驗，幾乎都需要用到這樣乾淨的蟲子，過去若要進行農業殺蟲藥劑研發的公司或學校研發人員，大多只能到田間碰運氣，徒手抓蔬菜害蟲回實驗室進行藥劑的效果測試，但經常面臨田間害蟲發育齡期不一、數量有限的情形，一旦天氣狀況不佳，即可能發生蟲體不健康或數量不足的問題，嚴重影響實驗、以及藥物研發速度。

費雯綺說，現在，藥毒所目前對外收費的供試二齡昆蟲幼蟲種類，包括小菜蛾、擬尺蠖、甜菜夜蛾與斜紋夜蛾等4種，未來會再評估逐年增加種類，有利新藥劑的開發研究；未來也可以依照各實驗單位的需求，客製化培養實驗所需要蟲子，種類、品項、不同周齡都能訂製，不僅對於科技研發，對教育推廣也很有幫助。