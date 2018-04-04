3天2夜花蓮自由行 套裝行程比原價至少省3千

2018-04-04 07:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



賞螢季節開始，花蓮大農大富平地森林園區，入夜後螢光閃閃。圖／花蓮林管處提供 分享 facebook 0206地震後，花蓮觀光重創，在地旅行社串連航空公司、飯店、東大門夜市攤商及伴手禮業者，規畫3天2夜的套裝遊程，即日起至6月底，到花蓮機加酒自由行3999元起，業者強調，遊程內容和原價相比，至少省了3千元。

由花蓮在地的果果旅行社整合相關觀光業者推出的3999元起新遊程，內容含3天2夜的機（或火車）加酒（飯店），遊客可以選擇搭飛機或火車到花蓮玩，不用擔心交通問題。

遊程分為北、中、南三個區塊，北區與美侖飯店、福容飯店及東岸飯店合作，第2天可乘台灣觀光巴士到太魯閣一日遊，並贈送東大門夜市200元美食抵用券；其中東岸飯店3999元，美侖和福容都是4999元。

花蓮中區則可入住光復糖廠日式小木屋，即日起至4月15日正是螢火蟲閃亮的季節，業者配合花蓮林管處活動，免費送到光復鄉大農大富平地森林園區賞螢，遊程費用4899元。

南區則與瑞雄溫泉山莊合作，享受度假泡好湯的悠閒，費用5199元；選擇住宿中南區的遊客，都有兩晚晚餐及機場或火車站來回接送。