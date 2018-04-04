金馬濃霧特報！吳德榮：高溫可達31度 北市可能更熱

2018-04-04 06:22 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央氣象局今晨發布濃霧特報，今天金門及馬祖易有霧或低雲影響能見度，金門及馬祖清晨有濃霧發生，能見度不足200公尺。

今天清明連假第一天，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今、明兩天西半部白天溫暖微熱、早晚微涼，高溫仍在29至31度，台北市可能更高，日夜溫差10度左右，山區及大台北部分平地，午後有局部短暫陣雨的機率；東半部亦有零星短暫雨的機率。西半部風力持續偏弱，大氣擴散條件不佳，汙染物容易累積，戶外活動要注意空氣的品質的狀況；金、馬很容易受平流霧影響，也要留意相關訊息。

預期周五鋒面過境、強冷空氣隨之南下，他說，中部以北有明顯降雨轉濕冷，周五晚最低溫降至14度左右，南部亦有局部陣雨；周六雨停轉乾冷，周六晚至周日晨因強輻射冷卻的加成作用，中部以北沿海空曠地區，最低氣溫將降至11度左右；雖然持續的時間並不長，但是乍暖還寒，要注意。

周日起各地天氣晴朗穩定，白天氣溫回升，西半部高溫約在23至25度；他說，下周一清晨輻射冷卻作用仍強，氣溫偏低，白天大幅回暖，西半部最高溫將升26至28度，日夜溫差非常大，達12度以上。下周二還會更暖，西半部最高溫又將升至30度左右。

中央氣象局說，今天各地大多為多雲到晴的天氣，東半部地區有零星短暫雨，午後北部地區及中南部山區亦有局部短暫陣雨。

明天天氣仍相對穩定，晨間舒適微涼，白天溫暖微熱，紫外線指數偏高，午後在大台北地區及桃園以南山區有機會出現局部短暫陣雨，另外，東半部地區則是不定時會有零星的降雨。

周五天氣將有明顯的變化，受到鋒面通過及大陸冷氣團南下影響，各地降雨機率提高，中部以北及東北部地區轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，其他地區也有局部短暫陣雨，上午各地仍較為溫暖，不過中午過後氣溫將會由北往南逐漸下降。

周六乾空氣南下、降雨趨緩，西半部轉為多雲可見陽光的天氣，東半部地區的降雨也會變得局部些，周日各地大多為多雲到晴的天氣，只剩東半部地區有零星短暫雨；周六整天到周日清晨受大陸冷氣團影響，天氣將會明顯轉涼、轉冷，預計周六晚間至周日清晨在冷空氣及輻射冷卻影響下，將是氣溫最低的時段，中部以北及東北部低溫將下探至13、14度，其他地方則在15、16度，值得注意的是相較於前期溫暖的天氣，各地溫度的降幅相當大，多加留意；周日白天起大陸冷氣團減弱，氣溫開始回升。

氣象局說，周五東北風明顯增強之前，金門、馬祖及西半部地區都有低雲或霧影響能見度的可能，適逢清明連假，祭祖掃墓、交通往返請多留意氣象及航班資訊；周五前東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及北部沿海則易有長浪發生，海上作業及海邊活動請注意安全。

下周一、下周二風向再度轉為東南到偏南風，各地氣溫持續回升，白天相當舒適溫暖，不過早晚有些偏涼，西半部日夜溫差大，金門、馬祖及西半部地區出現低雲或霧的機率再度提高；各地大多仍為多雲到晴的天氣，還是只有東半部地區有零星短暫雨。