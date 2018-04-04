怕子女離婚！ 老人遺囑新添「防兒媳女婿條款」

2018-04-04 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／綜合報導



廣東遺囑庫內，申請人領取遺囑證。 中新社 分享 facebook

清明節將至，掃墓、祭祖外，「身後事」也愈來愈受到重視。訂立遺囑成為眾人關切的事，但你聽過「遺囑庫」嗎？

中國大陸「繼承法」規定，在有遺囑的情况下，必須按遺囑處理遺產。有的老人雖然立了遺囑，但卻因對法律不了解而導致遺囑無效，或是繼承人對遺囑的真實性產生爭議。因此老人最好在生前訂立一份有效的遺囑，並委由第三方保管，如此，繼承人應得的權益也不受到損傷。

年滿60 免費辦遺囑諮詢、登記、保管

為維護老年人的合法財產和繼承權益，並根據「中華人民共和國老年人權益保障法」的相關規定，中國老齡事業發展基金會和北京陽光老年健康基金會共同發起「中華遺囑庫」公益項目。中華遺囑庫為老年人進行免費服務，凡年滿60歲，填寫申請表後，即可免費辦理遺囑諮詢、登記和保管。

中華遺囑庫組織多名法律專家起草14個免費遺囑範本，涵蓋了遺產安排中的絶大部分內容，包括「自書遺囑」、「分給多人」、「分給一人」、「籠統分配」、「部分分配」等類別，範本之間可以自由組合，形成一份比較完善的遺囑。

透過中華遺囑庫，使當事人訂立遺囑的真實性得到保障，對於涉及訴訟的情況，中華遺囑庫還將依法為當事人出具證明文件，從成立到現在，5年來中華遺囑庫遺囑已經受到各級部門和機構的廣泛認可。

立遺囑人年輕化 五年來年輕了5歲

成都商報報導，中華遺囑庫2013年啟動，日前發布《中華遺囑庫白皮書（2013-2017）》，分析所保管的8萬餘份遺囑數據，發現立遺囑人群呈現年輕化趨勢，五年來年輕了5歲。

另外，因擔心兒女離婚，超過九成老年人在遺囑中規定，繼承人所繼承的財產屬於個人財產，不屬於其夫妻共同財產，這條被外界稱作「防兒媳女婿條款」引發大陸社會熱議。

8萬2177份遺囑中，有3萬9234份遺囑是獨生子女家庭的父母立下的遺囑，占總遺囑數量47.74%。對這一現象，中華遺囑庫管委會主任陳凱指出，以前人們都認為遺囑是為了防範子女爭奪財產，以為只有多子女家庭才需要立遺囑，可是隨著社會發展，大家發現遺囑不只是為了防範糾紛，更能夠避免家庭財產損失。

廣東遺囑庫由中華遺囑庫於2015年11月18日在廣州成立，廣東老年人祗需攜帶身份證件和遺囑原件前往廣東遺囑庫登記中心，即可免費預約辦理遺囑登記和保管。 中新社 分享 facebook

99.93%老人遺囑 有防兒媳女婿條款

另外，陳凱認為還有兩大原因導致獨生子女家庭立遺囑意願上升。一是因為子女離婚率上升，另一個是因為財產過戶繼承難的問題。白皮書顯示，有99.93%的老年人選擇中華遺囑庫範本中的防兒媳女婿條款。在遺囑中規定繼承人所繼承的財產屬於個人財產，不屬於其夫妻共同財產。

這條「防兒媳女婿條款」迅速被網友關注，一時間，「尷尬」、「寒心」、「很合理」等多種聲音在網上掀起熱浪。有網友鳴不平，表示「對於婚姻不穩定的家庭確實是一種自保，而對那些已經相處很多年的兒媳女婿來說，得感覺多寒心呀？」

博愛遺囑庫的預約卡。 現代快報 分享 facebook

多位遺囑庫負責人表示，所謂「防兒媳女婿條款」是誤解，這個條款是遺囑庫模組的選項之一，表示在遺囑中規定繼承人所繼承的財產屬於個人財產，不屬於其夫妻共同財產。

防兒媳女婿條款 避免家產被分走一半

也有負責人指出，近年離婚率有升高趨勢，如果沒有訂立遺囑或在遺囑中沒有說明，那子女繼承的遺產就是屬於夫妻共同財產，老人一輩子辛辛苦苦攢的錢財就要被分走一半。當然如果子女的婚姻幸福穩定，這些錢財他們共同使用，沒有實際影響。

負責人澄清，老人選擇這個條款的出發點是為了家庭和睦，希望子女家庭穩定，防風險並非防女婿兒媳。同樣，女婿兒媳的父母也可以選擇這個條款，「這是基本的人之常情，並不代表老人防女婿兒媳或家庭關係不好」，這個條款只有在離婚的時候有意義，而且這不是針對兒媳、女婿，即使是將遺產給了侄子侄女，老人也可選擇此條款。

另外，中華遺囑庫也提醒，很多老人拿來的遺囑都有瑕疵，比如不寫清繼承人的全名，用「老大」、「老二」來代替，不寫明立遺囑日期等。這樣的遺囑在分配遺產時，常會產生糾紛。