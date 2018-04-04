3座免費遊樂場！7米溜滑梯、馬卡龍風車好玩又好拍

2018-04-04 00:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



自4月4日至4月8日期間，新北市政府於幸福水漾公園舉行免費入場的「新北歡樂CAR活動」，設有兒童汽車、氣墊遊戲及特色胖卡市集，還有300公分高的馬卡龍色系的大風車等設施。另外於溪北公園，也有全新開張的「巨型章魚造型溜滑梯」與遊樂設施，大台北都會公園亦有新啟用的「幸運草地景溜滑梯」設施，都可讓民眾免費體驗。

新北歡樂CAR活動是以車為主題的遊樂區，活動中設立包括冒險小汽車、機器人樂園、星際奇幻旅行與歡樂小火車等項目，還有沙坑樂遊天地與草地推推球。在舞台活動中，並安排受到小朋友歡迎的波力、BabyBoss職業唱跳秀以及MOMO的哥哥姐姐們登場表演。其他還有歡樂套圈圈、童趣丟丟樂等互動攤位。除了適合小朋友的項目之外，新北歡樂CAR活動並在草地上建造多座馬卡龍色系的夢幻大風車，亦是適合打卡、拍照的熱門景點。

位於板橋溪北公園的親子遊戲場，日前已經正式開幕。除了有沙坑等設備外，最大的特色，就是造型可愛的巨型章魚溜滑梯。溜滑梯使用磨石子材質，有4道滑梯，適合孩童一起同樂。另外章魚的身體還加入攀岩、樓梯、網繩等不同的挑戰項目，讓小朋友可以在玩樂中，訓練協調性與體能，達到寓教於樂的效果。

已經於4月1日啟用的幸運草地景溜滑梯，與新北歡樂CAR活動均位於大台北都會公園內，具有磨石子滑梯、攀爬網、攀爬塊、立體浮球等多項遊具，並且依照堤岸地形有地勢變化，多彩的地板，亦是帶來活潑可愛的氣息。遊樂場當中最大的亮點，為高7公尺的大型溜滑梯，此座溜滑梯採用半透明圓管型設計，帶有微微的曲度，底部並有防護軟墊，讓大小朋友可以享受歡樂時光。

由於三座遊樂場都位於室外，遮蔽建築物較少，加上近期天氣炎熱，因此建議民眾前往遊玩時，注意防曬以及補水。

地點：大台北都會公園幸福水漾公園

時間：4月4日至4月8日

地點：溪北公園（新北市板橋區篤行路二段133號）