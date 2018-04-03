國道南下今最塞 5日、7日換成北上塞

清明五天連假今天開始，台北轉運站昨天傍晚已陸續湧現人潮。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

先暖後冷 空氣會很髒

五天清明連假開始，氣象局提醒，清明連假天氣先暖後冷，溫度也持續溜滑梯；大陸冷氣團挾帶境外汙染物，空氣將是冷又髒，高山還有機會降下四月雪。

交通方面，高公局預估，今天將是國道南下交通量最高峰、四月五日、七日則是北上、雙向交通量高峰。重點路段壅塞時，行車時間可能較平常增加三至五倍，國五北上行車時間更可能較平常多達六至七倍。

周五氣溫下滑 有降雨機率

氣象局預報員林伯東指出，周四前各地都是多雲到晴的穩定天氣，周五鋒面通過及大陸冷氣團影響，各地氣溫下滑，也有降雨機率。林伯東表示，這波冷空氣強度為大陸冷氣團，周六到下周日清晨受其影響加上輻射冷卻效應，是這波最冷的時間，中部以北最低溫約十三至十四度，南部約十六至十七度，周日白天溫度會漸漸回升。

另，林伯東表示，周五、六溫度低、水汽也夠，玉山很有機會降雪；至於其他高山，若水汽配合，也有機會降四月雪。

不少民眾疑惑都四月了，還變冷正常嗎？林伯東說，過去清明節期間也有出現過十度以下、達寒流等級的低溫，玉山的雪季一般會持續到五月，今年不算特別。

國道重點壅塞路段公布

今年清明連假是放假天數最長的一次，高公局預測，國道重點壅塞路段，西部國道部分為：國一南下湖口-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統，北上新竹系統-湖口、西螺-埔鹽系統、南屯-豐原及銅鑼-頭屋、國三南下鶯歌系統-關西及快官-南投，北上龍潭-鶯歌系統及竹山-霧峰；國五路段為南下南港系統-坪林及北上宜蘭-坪林。

隨著大陸冷氣團南下，環保署也提醒，境外加上境內汙染交雜，周五起至下周日，西半部地區可能達到一片橘警或紅害，提醒民眾清明祭祖少香、少金、少炮。