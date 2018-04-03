農藥超標 星國貴婦茶又出包

2018-04-03 23:36 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



越南出口的TWG繽紛水果綠茶，被驗出違規殘留農藥「2,6-DIPN」0.10 ppm。 圖／食藥署提供 分享 facebook

食藥署昨天公布最新的邊境不合格產品名單，有新加坡貴婦茶美譽的全球頂級茶葉品牌「TWG」，共有四批茶產品被驗出農藥超標或違規殘留，總重量一百五十三點五公斤全數退運或銷毀，未流入市面。

TWG主打高檔路線，在一○一等精品百貨設有餐廳，一套下午茶喝下來的價位從數百元起跳，並不便宜。

食藥署在邊境抽驗其代理商特威茶葉公司進口的TWG產品，自一○三年十二月起就有多項違規。這次再查到自越南進口的TWG法式烤布蕾香茶、蝴蝶夫人茶和繽紛水果綠茶，及自斯里蘭卡進口的TWG花果山茗茶，分別驗出農藥「賽果培」或「因得克」超標一到二倍不等，或違規殘留農藥「2,6-DIPN」。

食藥署北區管理中心副主任鄭維智說，一般產品的邊境抽驗率為百分之二到十，若違規一次，抽驗率就會調高至百分之廿到五十，違規二次抽驗率即百分之百。特威茶葉公司已有多次違規，其進口的TWG產品必須逐批抽驗。

為了避免民眾喝下農藥茶，鄭維智表示，會請違規紀錄特別多次的業者，提出自主管理書面報告，說明為什麼違規這麼多；另會把被退運的產品品項提供給地方衛生局到市面抽驗，若發現不合格就必須下架。

業者：絕對遵照台灣法規

【記者羅建怡／台北報導】TWG Tea昨天表示，絕對遵照台灣法規。

TWG Tea指出，進口台灣的茶葉都會再做一次檢驗，進口品項完全依照法規規定；但因各國檢驗標準不同，此四款茶葉已陸續在海外他國上市。至於這批茶葉要退運或銷毀，總公司還未做成決議。

TWG Tea定位在「世界奢華茶葉品牌」，二○○八年創立於新加坡，標誌上的一八三七年是頌揚新加坡在該年成為茶葉、香料和奢華精品貿易站的這段歷史。