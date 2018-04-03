無人機不能隨便飛了 想「上路」得先拿證

2018-04-03 23:36 聯合報 記者鄭媁／台北報導



立院昨三讀通過「民航法」修正案，需取得操作證，才可使用無人機。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

立法院昨天三讀通過「民用航空法」部分條文修正案，首度將空拍無人機納管。未來擁有重量二百五十公克以上的無人機，需辦理註冊，操作人需取得民航局發給的操作證，才可使用；若在禁航區、限航區及航空站飛行場四周操作無人機，最重處一百五十萬元罰鍰，並可沒收無人機。

隨著無人空拍機的日漸盛行，以往「民航法」並未設有相關規範，為保障民眾以及飛航安全，以及便於無人機業者的使用，此次修法除將無人機納入規範外，也定出罰則；未來最大起飛重量在二百五十公克以上的遙控無人機，都應辦理註冊，並將註冊號碼標示於機身。

三讀修正條文明定，無人機不能投擲或噴灑任何物件、或在人群聚集或室外集會遊行上空活動，也不可在日落後至日出前的時間飛航，違者最重處十五萬元以下罰鍰，情節重大者，可沒收無人機。

禁航區 將有App告訴你

綠委邱志偉表示，此次修法填補了目前法令的空缺地帶，對於過去時常有無人機侵入機場航道影響班機起降的事件，未來使用規範更明確，也能確保民眾的安全。綠委鄭運鵬也說，民航局已經承諾將台灣禁航區與相關資訊呈現在App上，提供操作者使用。

停飛 須提前二個月申請

此外，復興航空前年無預警停飛，造成眾多旅客權益受損。三讀條文明定，航空公司停業前二個月須向交通部民航局申請並提計畫，未依規定且情節重大，可處負責人三年以下徒刑。故意不申報或不依計畫執行，造成公眾損害且情節重大者，最重可處負責人二億元以下罰金或三年以下徒刑。

有鑒於更有效監督民航公司經營與管理，三讀條文也明定，未來資本額達廿億元以上的民航公司，將強制設獨立董事一人，人選須送交通部備查。