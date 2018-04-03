六架次軍機疏運416人往返一度霧鎖的金門

2018-04-03 22:28 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



清明五天連假明天登場，不少遊子今天開始返鄉，由於濃霧影響，金門、馬祖三處機場一度都無法起降，午後才陸續恢復正常，為協助民眾返鄉，在軍方協助下，民航局今天總共啟動六架次軍機疏運，包括台北往金門四架次，金門往台北二架次。總共疏運旅客416人次。