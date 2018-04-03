虎航自曝2空服員染麻疹 疾管署：僅一人確診

2018-04-03 22:42 中央社 台北3日電



台灣虎航今晚發布聲明表示，於職場接觸而感染麻疹的兩位組員，皆已住院隔離；但疾管署表示，虎航組員確定染麻疹的只有一位，另一位已採檢體化驗，4日才能確認是否感染。

台灣虎航今天晚間發布聲明表示，對於本案職場接觸而感染麻疹的兩位組員，皆已住院隔離，目前航班人員調度皆已調配完成，營運正常；至於為什麼讓染麻疹空服員繼續服勤，虎航說這名空服員之前到診所就醫時，醫師僅診斷為感冒。

另外，對於其他服勤組員，台灣虎航已造冊列管追蹤，並要求組員做好自主管理，若有發現不適，會要求即刻看診，同時已配合疾管署防疫作為，提供相關航班旅客名單，由衛生單位進行後續追蹤。

疾管署今天公布，國內新增3例麻疹確定病例，其中一人是台灣虎航空服員，疾管署副署長莊人祥說，這名空服員是今年首例麻疹境外移入的接觸者，當時就已通知接觸者要自主健康管理。

但這名空服員出疹後還有服勤，來回澳門班機上有100多人，加上其他接觸者，共追蹤298人。目前要釐清責任，研擬對航空公司或空服員開罰，最高可罰新台幣15萬元。

台灣虎航強調，為配合防治，將於今晚針對夜駐航機完成客艙消毒，提醒旅客如有疑似症狀出現，請聯絡疾管局24小時通報專線0800-024582或緊急防疫專線電話1922。