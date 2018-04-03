大樂透第107031期頭獎槓龜

2018-04-03 22:43 中央社 台北3日電



大樂透第107031期今天開獎。中獎號碼為36、34、1、32、7、22，特別號8；派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎1注中獎，獎金161萬5832元；參獎有44注中獎，各得獎金3萬9548元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。