一本書只賺30元 作家爆出版內幕：砸萬元衝排行榜

2018-04-03 22:35 聯合新聞網 綜合報導



示意圖。作家在臉書揭開出版書籍內幕，並向有志成為作家的青年學子表示作家是個艱辛的職業。圖／ingimage 分享 facebook

出版一本書到底可以賺多少錢？作家黃大米在臉書以「如果你想當作家」為題，揭開作家出版的內幕以及成為作家後會面對的情況，並向有志成為作家的學子喊話，「年輕的孩子，你的作家夢，是很珍貴的，但這條路是很艱辛的」。

身為作家，除了自產、自銷還要自買，黃大米表示，詢問過幾個作家，大多會在書籍出版後，砸個3、5萬元用沒有作者六折的折扣買自己的書，而她自己也花了萬元買書。她表示會出現在這樣的情形，是因為出書後會想要分送給自己的親朋好友，和大家分享自己的喜悅；再者作者們都視出版的書籍為自己的小孩，既然都生了一個小孩，當然希望這孩子的表現能好一點，所以花一點補習費（購書費）也是心甘情願的。

但實際上，賣出去的書一本只能賺到30元左右，因此，大部分的作者其實都有一分正職的工作，然後利用下班剩餘的時間來寫書。黃大米表示，儘管寫書的收入如此的微薄，但透過寫書、出書，「也是在累積資歷，不斷的跟生命奮鬥，在職場拼博，也希望出書這個資歷，讓我們未來多一點競爭力」。

黃大米也談到，在台灣書市冷清的慘澹環境下，如果出版的書沒有賣超過3000本，出版社從此不相往來，「因為賠錢貨寫的東西」，當然也不會在續約下一本書。但一本書有賣到3000本的話，不但出版社會願意續約，還會拿到大約9萬元的版稅。她說，9萬元聽起來好像很多，但認真思考，一個作家不可能每個月都出一本書，最現實的是讀者也不會每個月都買你的書，因此書與書之間幾乎會有1到2年的空白期。一位作家要靠9萬元撐過1年的時間是件非常困難的事情，因此，黃大米建議想當作家的年輕孩子可以先去找份正職，之後邊做邊寫，這樣經濟壓力會比較小且得失心也會比較小。

在寫作技巧方面，黃大米謙虛表示自己的技巧也不好，但她建議大家除了可以詢問其他作家之外，多加強自身讀寫能力非常重要。她舉例，為了磨練自己的文筆，她曾自願請假不上班賺錢，花錢跑去參加印刻文學營，只因為想要知道那些厲害的作家是如何增強寫作功力，並試著從中學習一些進步的技巧。

黃大米在文末向青年學子喊話，指年輕孩子作家夢，很珍貴很艱辛，表示作家是個辛苦的職業，建議大家真的要先找份工作穩定經濟，再來開始寫作，「我覺得成名不一定要趁早，吃飽有體力後慢慢來也可以」。