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遠雄人壽爆缺失 金管會重罰趙藤雄父子「5年不能碰金融」

大樂透第107031期獎號

2018-04-03 22:04中央社 台北3日電

大樂透第107031期今晚開獎。中獎號碼為36、34、1、32、7、22，特別號8。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

台彩大樂透
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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