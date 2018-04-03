虎航空服員染麻疹仍出勤 疾管署研議開罰

2018-04-03 21:21 中央社 台北3日電



虎航空服員曾接觸麻疹患者，理應自主健康管理，卻在出現麻疹症狀後仍出勤。疾管署副署長莊人祥今天說，目前要釐清責任，研擬對航空公司或空服員開罰，最高可罰新台幣15萬元。聯合報系記者黃安琪／攝影 分享 facebook 虎航空服員曾接觸麻疹患者，理應自主健康管理，卻在出現麻疹症狀後仍出勤。疾管署副署長莊人祥今天說，目前要釐清責任，研擬對航空公司或空服員開罰，最高可罰新台幣15萬元。

衛生福利部疾病管制署在3月29日公布，一名30餘歲男子到泰國染麻疹，為今年首例境外移入。這名男子在可傳染期間還搭機到沖繩，並在當地就醫，直到可傳染期過了才從沖繩回國。

麻疹傳染力非常強，這名染麻疹男子的同事被傳染，另有一名台灣飛沖繩班機上的30餘歲男性空服員，今天也確診感染麻疹，目前住院隔離治療中。

莊人祥說，3月29日前已針對第一例境外移入個案的接觸者進行追蹤，當時就已行文通知虎航，應要求機組員要自主健康管理，但這名空服員在4月1日出疹後，4月2日仍值勤，上午8時從桃園飛澳門（IT303），上午11時又從澳門搭班機（IT322），約中午12時30分在高雄機場入境。

莊人祥表示，這兩班飛機共有100多名乘客，目前密切追蹤，加上其他接觸者，這名空服員的接觸追蹤者達298人。

這名空服員理應自主健康管理，卻在出疹後還出勤；莊人祥說，目前研擬依傳染病防治法第59條開罰，出入境人員應配合防疫、檢疫工作，會先釐清航空公司究竟有沒有告知空服員應自主管理，或空服員明知要自主管理卻未執行。

根據傳染病防治法規定，疾管署若開罰，可處航空公司或該空服員1萬元以上、15萬元以下罰鍰。

莊人祥說，根據紀錄，過去5年未曾有類似開罰紀錄，此次若開罰，可能是首例。