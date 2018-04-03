健康你我他／長眠樹穴伴綠意 請笑著祝福我

2018-04-03 23:47 聯合報 文／ 郎英（台中市）



圖／郎英 分享 facebook

走進會場，柔和水晶音樂飄入耳際，鮮綠植栽盈貫滿室，牆上幾組互動螢幕，您可以輕觸畫面點選「好文、好景、好話」按鍵，慢慢咀嚼我長久以來的筆耕稿文，緩緩品嘗我一生一世日常剪影，或款款為我留下隻字片語祝福禱詞。

沒有慘白輓聯，沒有哀慟哭喪，無須上香無須獻果，希望來到此處的親朋好友，在輕快悠揚音律中，在綠意盎然生機裡，在書香綺景陪伴下，恬靜思及你我之間的點滴回憶。當轉身離去時，請面帶歡愉笑容，因為我正幸福地懷抱三好邁向天之國度。

不想躺在荒郊漆黑木棺，也不喜歡納骨塔層層堆疊擁擠小格，我將選擇看得見藍天白雲、綠草如茵的樹穴長居，側旁栽下照顧多年的山枇杷，色彩繽紛的彩葉草和沁人心脾桂花香。

想念我時，來此遛遛，仰頭瞻望浩瀚無垠的日月星辰，俯頸欣賞豐富多變豔麗草海，或來日盼得花嬌果香，讓大自然神奇力量，引我寧神走向輪迴，也為您洗淨俗世憂愁壓力。你我在這兒，穿越時空突破結界，彼此關懷相互打氣。

每個人都是滾滾紅塵的過客，生有所歡、死無所懼，今生今世要活得快樂、心安理得，來世自能再創圓滿人生，告別式只是中間轉場，以喜樂心情休憩片刻，生者往者都有更寬廣的路要走。