過敏兒登高山 別逞強

2018-04-03 23:40 聯合報 楊樹文／彰化秀傳紀念醫院兒童過敏科主任



登山可健身，但有高山反應宜立即下山不逞強。 圖╱彰化秀傳醫院提供 分享 facebook

兒童節及清明節連假，安排登山踏青、露營是許多家庭共享天倫的戶外活動，但要提醒家長，如果家裡的過敏兒感冒了，在登山過程中出現高山症，千萬不要勉強攻頂，避免憾事發生。

五歲的小明有過敏性鼻炎病史，一直定期來門診接受追蹤治療，不久前的連假，全家安排登山露營，一家人在山區享受大自然天闊的洗禮，不料小明準備從海拔1000公尺處登山時，發生高山反應，甚至呼吸費力，還好媽媽當機立斷，全家決定下山，隔天帶小明就醫。

小明的媽媽說，上山第一天晚上，全家在海拔1000公尺的山區露營，隔天想攻合歡主峰。第二天早上六點半於營地出發，當時氣溫大約攝氏17度，沒有下雨，而小明在車上開始出現頭暈症狀，車子停好之後，當時氣溫攝氏13度，看小明活動力還好，於是依照原訂計畫登山。

但是，小明跟著人群爬山，一步一步出發到登山口。爸爸的腳程較快走在前面，母子倆在後面慢慢走，過了約五分鐘，媽媽發現孩子愈走愈慢，雖然有拿巧克力鼓勵他繼續往上爬，但大約又走了三分鐘，就出現呼吸困難、特別費力的情形，而且哭著要媽媽抱，當時氣溫又下降到12度。

媽媽表示，當時天候不佳，小明又不舒服，當下想起醫師說過：「過敏兒感冒的時候，如果在高山有高原反應的不適症狀，要立刻下山，添加保暖衣物，再去看醫師」。於是經全家人同意決定立刻下山。

這位媽媽當機立斷是對的，高山氣壓較低，兒童的身體對缺氧忍受度也較低，當孩子到高海拔的地區，沒有足夠的時間適應降低的氣壓，會漸漸導致肺泡及組織缺氧，進而造成呼吸急促，也有頭痛、心跳加快、嘔吐、疲倦、食慾下降、失眠、步態不穩等症狀。更嚴重的病例是高山肺水腫、高山腦水腫，如果到這個程度，就可能有生命危險了。

根據登山專家的建議，兩歲以下幼童最好別在超過海拔2000公尺以上過夜，而2到10歲兒童最好別在3000公尺以上高山過夜，以策安全。如果孩子出現高山反應，最好的處理方式就是立即「下山」。雖然可惜，但生命不能重來，山永遠都在。