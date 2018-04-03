運動傷害 醫師不建議長時間冰敷

2018-04-03 23:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



國內專家指出，臨床發現，冰敷仍有降低局部發炎的效果，但不建議長時間冰敷。 圖／RF123 分享 facebook

目前大家普遍採用的運動傷害處理4大準則：「RICE」，由運動醫學醫師Gabe Mirkin於1978年提出，但他近年推翻自己說法，認為冰敷可能延遲治療，無法改善運動傷害症狀。國內專家指出，臨床發現，冰敷仍有降低局部發炎的效果，但不建議長時間冰敷。

「RICE」，包括「休息（Rest）」、「冰敷（Ice）」、「加壓（Compression）」、「抬升（Elevation）」，是許多運動員遇上扭傷、拉傷時，最先採取的步驟。

高雄長庚骨科系主任周文毅說，近年Mirkin醫師認為冰敷會延緩神經傳導速度，也會阻礙血液回流，建議「RICE」準則，應把「冰敷」拿掉。根據臨床經驗，周文毅認為，冰敷確實只能改善皮膚表面的問題，對於深層的肌肉傷害，冰敷沒有太大效果。

周文毅說，冰敷並不是真的完全沒有用，運動傷害最常見的就是扭傷、拉傷，冰敷仍可達到降低局部發炎的效果，但不建議長時間冰敷，最多是在受傷後6小時內冰敷，每次冰敷10分鐘到15分鐘，冰敷部位不要太大，應採取小面積冰敷，每隔10到15分鐘更換部位，並讓皮膚休息5分鐘再繼續。

周文毅說，冰敷僅限於肌肉處於發炎狀態時，嚴重的肌肉拉傷，冰敷可改善肌內腫脹；若肌肉結構出問題，如韌帶斷裂，冰敷完全無效，如同Mirkin醫師所言，此時反而讓傷勢更加嚴重，甚至延誤救護時間。

另外，冰敷之後，一定要配合伸展，否則會讓組織緊繃。周文毅說，腳部受傷，可以將腳伸直，並把腳底板拉上，持續做類似踩油門的動作，讓冰敷的部位持續活動，千萬別在冰敷結束後，整個人攣縮，反而不利復原。