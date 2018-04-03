虎航男空服員染麻疹仍出勤 疾管署研議開罰

2018-04-03 20:43 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



衛福部疾管署日前公布，一名30多歲男性上月分別自泰國、沖繩返台，確診感染麻疹，造成3人群聚感染事件。其中第3名感染者的同班機男性空服員，在發病及身體出疹後仍工作趴趴走，恐導致疫情持續擴大，現已密切追蹤接觸者共505人。疾管署表示，將釐清責任歸屬，不排除依「傳染病防治法」研擬開罰，若開罰將成５年來首例。

疾管署副署長莊人祥指出，該名30多歲男空服員任職於台灣虎航，於上月24日至4月2日期間，因出現發燒、鼻炎、肌肉痠痛等症狀數度就醫，隨後身體出疹，經通報後採檢今日確診感染，目前住院隔離治療中。

調閱空服員出勤紀錄發現，其出現疑似症狀之後，在3月28日至4月2日間，仍搭乘捷運、客運及住宿於台中市中區紅點文旅，在身體出疹後，更出勤搭機往返澳門，航班號分別為桃園至澳門IT303航班，及澳門飛往高雄IT322航班，來回班機乘客共100多人皆已密切追蹤。