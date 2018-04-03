虎航男空服員染麻疹仍出勤 疾管署研議開罰
衛福部疾管署日前公布，一名30多歲男性上月分別自泰國、沖繩返台，確診感染麻疹，造成3人群聚感染事件。其中第3名感染者的同班機男性空服員，在發病及身體出疹後仍工作趴趴走，恐導致疫情持續擴大，現已密切追蹤接觸者共505人。疾管署表示，將釐清責任歸屬，不排除依「傳染病防治法」研擬開罰，若開罰將成５年來首例。
疾管署副署長莊人祥指出，該名30多歲男空服員任職於台灣虎航，於上月24日至4月2日期間，因出現發燒、鼻炎、肌肉痠痛等症狀數度就醫，隨後身體出疹，經通報後採檢今日確診感染，目前住院隔離治療中。
調閱空服員出勤紀錄發現，其出現疑似症狀之後，在3月28日至4月2日間，仍搭乘捷運、客運及住宿於台中市中區紅點文旅，在身體出疹後，更出勤搭機往返澳門，航班號分別為桃園至澳門IT303航班，及澳門飛往高雄IT322航班，來回班機乘客共100多人皆已密切追蹤。
莊人祥表示，根據「傳染病防治法」第59條規範，出入境人員與運輸工具等需配合防疫檢疫措施，目前正釐清航空公司機組人員，在3月29日接獲應通知該航班機人員進行麻疹接觸者自主健康管理後，有無確實通知，或機組人員通知後，是否為該名空服員未確實遵守。如釐清責任歸屬，不排除依「傳染病防治法」第59條，依其第69條罰則開罰1至15萬元，目前正研議中。
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