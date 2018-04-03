蛀牙引發蜂窩性組織炎 4歲童腫得像「豬頭」

2018-04-03 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



孩子蛀牙是許 多家長的煩惱，有名4歲男童蛀牙後，細菌長驅直入根管演成蜂窩性組織炎，腫得像豬頭到醫院報到，牙醫師更提醒，蛀牙又有心血管疾病的孩童，口腔細菌一旦進入血液竄流會相對危險，千萬輕忽不得。

兒童節將屆，義大大昌醫院舉辦「醫心守護、牽手童遊」活動，安排牙醫師林詠妤深入淺出教導孩子防治齲齒。

林詠妤表示，經過塗氟等衛教宣導，兒童齲齒現象雖已改善，但偏鄉及疏於照顧兒童的家庭仍出現不少小孩，全口牙齒都蛀光光。臨床上她也收治過1、2歲大即蛀牙嚴重的小小孩。另有多例4、5歲大的幼童因為蛀牙引發蜂窩性組織炎，到院時腫得像豬頭，住院打點滴才消退。

「很多家庭未培養孩子口腔健康的態度與觀念」她說，很多蛀牙的小孩因細菌長驅直入根管，甚至破壞齒槽骨，當小孩扺抗力變差時，蜂窩性組織炎就爆發。

林詠妤說，每個人牙齒鈣化的程度不一，進食後細菌殘留在嘴巴裡，有些容易讓牙周發炎，有些接觸甜食易產生酸性物質造成牙齒脫鈣而蛀牙。喝奶的小小孩，殘留的奶垢則容易附著細菌引發蛀牙。

「別以為換牙就沒事」林詠妤表示，乳牙期的幼童一旦蛀牙一定要接受治療。小朋友換牙階段的前4年會經歷「齒列混合期」，也就是乳牙與恆牙混合生長，如果乳牙蛀牙不治，讓細菌繼續孳生，日後新長出的恆牙會是鈣化不良的牙齒。