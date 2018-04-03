男空服員發疹仍出勤 麻疹群聚疫情恐擴大

2018-04-03 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



衛福部疾管署日前公布，一名30多歲男性上月分別自泰國、沖繩返台，確診感染麻疹。追蹤其接觸者，在上周一名職場同事發病後，今再公布一名曾搭同班機的男性空服員也被感染，且空服員在日前接獲應自主健康管理期間，之後在發病、身體出疹後仍工作趴趴走，疫情恐持續擴大，現已掌握接觸者共505人，密切追蹤。

疾管署副署長莊人祥指出，第3名發病的30多歲男性空服員，於上月24日至4月2日期間，因出現發燒、鼻炎、肌肉痠痛等症狀數度就醫，隨後身體出疹，經通報後採檢今日確診感染，目前住院隔離治療中。

調閱空服員出勤紀錄發現，其出現疑似症狀之後，在3月28日至4月2日間，仍搭乘捷運、客運及住宿於台中市中區紅點文旅，在身體出疹後，更出勤搭機往返澳門，來回班機乘客共100多人皆已密切追蹤。

統計本次麻疹群聚事件，3名感染者共接觸者共505人，將持續監測健康狀況至本月23日。這3名個案可傳染期間皆有搭乘大眾交通運輸或至公共場所（如附表），提醒曾於表列時段出入相關場所的民眾，自主健康管理18天。

此外，疾管署今日也新增2例境外移入麻疹病例，為北部未足歲男嬰及中部30多歲男性，2人分別自印尼、泰國曼谷返台，分別於上月27日及31日出現疑似症狀，經檢驗今日確診，已分別掌握北部個案接觸者共119人、中部個案接觸者共289人，將持續監測健康狀況至本月19日。