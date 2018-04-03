婦人腹痛胃脹 胃幽門螺旋桿菌作祟

2018-04-03 20:11 中央社 台中3日電



60歲陳姓婦人因上腹疼痛及腹脹氣等症狀，就醫發現胃幽門螺旋桿菌作怪，醫師表示，感染此菌的患者，多是衛生習慣不佳導致，建議食物煮熟再吃，不共用餐具、吃他人吃過的食物。

大甲李綜合醫院肝膽腸胃科醫師廖重慶今天表示，據統計，台灣約有半數以上的成人帶有胃幽門螺旋桿菌，胃幽門螺旋桿菌容易導致慢性胃部發炎，增加日後罹患胃潰瘍，甚至胃癌的風險。

日前，陳婦因上腹疼痛以及腹脹氣等症狀前來門診就醫，經廖重慶問診，發現幾年前她也有過類似症狀，當時接受胃鏡檢查，發現胃潰瘍，接受藥物治療，數月後症狀已痊癒。

近期，陳婦又出現胃不適症狀，廖重慶排除婦人是因藥物或食物刺激所引發的急性胃炎，他判斷很有可能是胃幽門螺旋桿菌在作怪。

他安排患者接受胃鏡檢查，同時也接受快速尿素(酉每)試驗，檢體呈現陽性反應，婦人接受潰瘍藥物和抗生素治療，目前已痊癒。

廖重慶表示，胃幽門螺旋桿菌通常是透過糞便或口液傳播途徑，將帶有細菌的食物、水吃進體內而感染，建議民眾注意飲食衛生，包括食物煮熟再吃、不喝來路不明生水，另外不共用餐具、不食用他人吃過的食物等，都可降低感染機率。

醫師提醒，若身體出現像是上腹痛、黑（血）便、不明原因貧血、容易腹脹、消化不良等症狀，建議及早就醫。