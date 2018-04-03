今年首例 44歲男染漢他病毒出血熱

2018-04-03 20:11 中央社 台北3日電



疾管署今天公布今年首例漢他病毒出血熱，北部44歲男子3月發燒、頭暈，數度就醫都沒好，驗出漢他病毒出血熱。漢他病毒常見於老鼠，人類接觸到老鼠或其分泌物，就有感染風險。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥說，這名北部44歲男性，從事餐飲業，活動地以住家及鄰近山區為主，無國內外旅遊史；3月9日出現發燒、頭暈等症狀數度就醫未改善，3月14日經醫院通報為漢他病毒出血熱，今天經檢驗確定為漢他病毒出血熱。目前個案症狀改善已出院，同住家人無疑似症狀。

依據疾管署歷年統計資料顯示，自2008年以來累計12例確定病例，都為本土病例，以男性10例（佔83.3%）及50歲以上7例（佔58.3%）病例數較多。

漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，由感染漢他病毒引起，在自然界的傳播宿主為囓齒類動物，尤其是環境中常見的老鼠，人類吸入或接觸遭老鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。

漢他病毒出血熱潛伏期為數天至2個月，主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、眼睛虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐伴隨臉潮紅等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，致死率5%至15%。

中國醫藥大學兒童醫院兒童感染科主任黃高彬受訪表示，預防漢他病毒最好的方法是不要接近老鼠，民眾應做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏的空間，或地溝、農田稻穀等，也可能有鼠跡。

黃高彬說，如發現鼠類排泄物時，應先配戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100cc市售漂白水加一公升清水）潑灑於可能被污染的環境，有助消毒。