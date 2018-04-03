清明連假開始 國道4日南下最塞

2018-04-03 20:10 中央社 台北3日電



清明連假登場，根據高公局即時路況資訊顯示，國道北部路段已經出現車潮，預估晚間8時紓解。4日南下最壅塞，預估上午7時就會湧現返鄉掃墓及出遊車潮。

清明連假有5天，交通部高速公路局預估國道車潮將僅次於農曆春節連假。根據高公局即時路況資訊顯示，截至3日傍晚6時，國1汐止系統到林口、湖口服務區到新竹系統、國3南港系統到萬芳、鶯歌系統到土城、國5坪林到頭城都車多壅塞，時速只有40到60公里。

高公局交通管理組科長蔡明哲今天表示，今天傍晚國道已經出現車潮，預估晚間8時就會紓解。4日返鄉、出遊民眾多，預估上午7時國道就會出現南下車潮，警戒路段包括國5南下南港系統至坪林、頭城到坪林路段、新竹到湖口系統、國3的鶯歌系統到關西都可能塞車。

他表示，清明5天連假將取消20公里免費里程，採單一費率，連假期間4日到8日每天0時到5時國道全線免收費；另外，明天上午7時到中午12時，南港到石碇南下交流道各南向入口、國1內湖到頭份、國3木柵到香山各交流道南下入口匝道，將實施高乘載管制。

高公局提醒，明天將是清明連假首日，提醒用路人上路前先查詢路況，避開尖峰時刻及路段，避免塞在國道上。