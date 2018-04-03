影／親子料理DIY 兒童節更有感

2018-04-03 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



明天是兒童節，「廚娘」曾蕙君親自在家中廚房示範親子料理「白醬雞腿花椰蝴蝶麵」， 讓平常工作繁忙的大人們，可以利用連假時間，陪著孩子在家一起動手做菜，準備出簡單又美味、有著滿滿食材的義大利麵，守護全家人的健康。

廚娘這次使用的都是平常容易取得的食材，蒜頭、洋蔥、花椰菜、雞高湯也富含營養價值，濃濃奶香味，小孩子都很愛。

首先，曾蕙君提醒，去市場買去骨雞腿肉時，提醒肉販不要把骨頭丟掉，骨頭拿回來，可以用來煮雞高湯，小朋友才能喝到最天然的高湯，而不是非天然的調味料。

什麼是一鍋到底義大利麵，顧名思義就是只用一個鍋子煮到底，不用像傳統方法另外用一個鍋子煮義大利麵。

曾蕙君說，因為平常媽媽們工作都很忙，沒有時間先用熱水燙過義大利麵，放涼之後再放到鍋子煮，一鍋到底的方式就簡單多了！

過程中，可以讓小朋友當小助手，跟著大人一起玩，把食材一個一個放進去，訓練邏輯能力。也可以一起設計擺盤，從小培養美感。

曾蕙君說，蝴蝶結麵除了外型可愛，因為有麵體本身有皺摺，比較容易「抓」住醬料，小朋友吃的時候，就可以吃到濃稠的醬料。

曾蕙君使用的是不鏽鋼鍋，她說，不鏽鋼鍋的特色是，一直到摸鍋蓋「不能超過三秒鐘」，就代表溫度上來了。

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●食譜：15分鐘完成！一鍋到底 白醬雞腿花椰蝴蝶麵 15分鐘完成

食材：去骨雞腿肉1隻、花椰菜數朵、洋蔥半顆、蝴蝶結麵2人份、蒜末適量

調味料：橄欖油2匙、白酒2匙、鹽適量、黑胡椒適量、無糖鮮奶油150ml、雞高湯250ml、洋香菜葉適量

作法：

1.熱鍋熱油，將雞腿肉皮面朝下，放入鍋中，煎出金黃色。

2.加入蒜末爆香，有蒜香味後，放入洋蔥丁拌炒。

3.倒入蝴蝶麵拌炒，加入雞高湯悶煮到麵體大約七分熟。

4.倒入鮮奶油、鹽、黑胡椒、白酒，煮至醬汁收乾。