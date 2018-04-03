今年首例漢他病毒 44歲男廚師家住山區

2018-04-03 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



衛福部疾管署公布，國內出現今年首例漢他病毒出血熱病例，北部一名從事餐飲業的44歲男性，住處及活動地較鄰近山區，日前出現發燒、頭暈等症狀就醫未好轉，採檢後確認感染漢他病毒出血熱，已對住家及工作環境進行調查及滅鼠，所幸同住家人未出現疑似症狀，男性經治療後已出院。

漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，由感染漢他病毒引起，其傳播宿主為囓齒類動物，尤其是環境中的老鼠，人一旦吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就可能受到感染。

潛伏期可從數天至2個月，感染症狀包含發燒、頭痛、倦怠、腹痛、下背痛、惡心、嘔吐、不等程度出血現象並侵犯腎臟等，致死率約10%至15%。

疾管署副署長莊人祥表示，該名男性住處平日並未有老鼠頻繁出沒，日前雖在山區看到老鼠，但並未被咬傷，目前仍對其住家、工作環境進行調查，釐清可能的感染途徑。