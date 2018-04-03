全台瘋媽祖！「白沙屯拱天宮媽祖悠遊卡」首次發行

2018-04-03 17:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



全台信眾期待的白沙屯拱天宮媽祖徒步進香北港朝天宮活動，即將於5月16日子時開始，今年悠遊卡公司與白沙屯拱天宮首次合作，推出戊戌年限定版「白沙屯拱天宮媽祖悠遊卡」，「精裝版」與「平裝版」二款祈福品，希望透過生活上不可或缺的悠遊卡與媽祖相互結合，讓信眾們能將媽祖卡片攜帶在身，隨時保有媽祖護持、出入平安。

悠遊卡公司表示，這次發行的「白沙屯拱天宮媽祖悠遊卡」，「精裝版」與「平裝版」都內含一張標準卡，版面以白沙屯媽祖金身神像為視覺，莊嚴神聖，「白沙屯拱天宮」六個字體更能於黑暗中透出夜光效果，象徵媽祖慈暉普照，隨時能為信眾指引明燈，製程中也請示媽祖，將香灰混入卡片中一起製作。

「精裝版」額外包含一張白沙屯媽祖金身迷你卡、一頂白沙屯拱天宮迷你紀念帽(附安全鉤環) 、轎班衣說明卡，轎班衣說明卡上印有限量編號，每款「精裝版」套卡全球獨一無二。「精裝版」每組520元，「平裝版」每張120元，搶先於4月3日開放預購，限量商品，售完為止。