小學生皮肌炎肌肉無力卻誤認過敏 溜滑梯一直撞到頭

2018-04-03 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



12歲的方小妹妹開心地參加校外教學，玩溜滑梯時因頭部莫名地出現無力狀況，竟不斷撞到溜滑梯。老師察覺有異，建議家長盡快帶她就醫。醫師診斷發現方小妹罹患較少見的免疫疾病皮肌炎，除了肌肉無力症狀外，還有臉部、雙手皮膚紅疹等症狀，使用生物製劑治療後，相關症狀已獲得改善。

方小妹妹前年底出現體力變差，手腳、臉上不時出現紅疹，就醫時總是被診斷為過敏，但卻查不到過敏源。有時晚飯吃著就會睡著，有天起床時，臉變得很腫，讓家人嚇一跳，趕緊帶她到大林慈濟醫院過敏免疫風濕中心就醫，醫師黃光永根據症狀研判應是皮肌炎，並抽血檢查進行確認。

黃光永表示，方小妹妹罹患的皮肌炎，是皮膚及肌肉發炎，患者臉上會出現一些紅斑，在關節處也會有一些紅色的斑塊，常會被誤以為是異位性皮膚炎而忽略。皮肌炎發炎的肌肉是近端肌肉，是平常穿脫衣服、上下樓梯、起床會用到的較大肌肉，可能會造成後仰跌倒、無法起床，變得無力，跑步跑得比別人慢。

黃光永指出，與異位性皮膚炎相較，皮肌炎特點是在眼皮下會有紅疹，而且搔癢的症狀較不嚴重，異位性皮膚炎則通常都與遺傳有關，如父母有氣喘、過敏性鼻炎等，皮肌炎與遺傳的關係較不大，而且會合併肌肉症狀。

黃光永表示，皮肌炎是自體免疫疾病，發病機率只有百萬分之五，病因不明，女性發生機率又比男性多一倍，常在20至40歲出現，從輕微四肢肌肉無力到嚴重四肢癱瘓、吞嚥困難、肺部纖維化等，常因吸入性肺炎或呼吸衰竭而致死。